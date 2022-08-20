Авария Невилля вывела Тянака в лидеры Ралли Бельгия

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Тьерри Невилль перед началом субботней программы опережал Отта Тянака на 2,5 секунды – и с первых же километров партнеры по Hyundai продолжили спор за лидерство. Но с утра в их поединок вмешался технический фактор: у эстонца начались проблемы с трансмиссией.

Невилль выиграл два СУ из четырех (еще дважды сильнейшим стал вернувшийся в гонку после эффектного пятничного переворота лидер сезона Калле Ровенпера) и довел отрыв от Тянака до 16,2 секунды.

После дневного ремонта на сервисе Отт стабилизировал ситуацию, но на СУ15 сюжет ралли заиграл новыми красками. В медленном левом повороте машину Невилля стащило наружу, и она свалилась в канаву.

Многочисленные зрители тут же пришли на помощь бельгийскому пилоту и вытащили его Hyundai на асфальт, но повреждения передней правой части машины не позволили экипажу продолжить борьбу. Тьерри и его штурман Мартейн Видеге были явно злы на себя, они пробовали даже поехать с открытой дверью, но вскоре остановились окончательно.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

После этого Тянак завершил день лидером, однако его преимущество нал Элфином Эвансом из Toyota не выглядит убедительным – всего 8,2 секунды. Валлиец всего раз по ходу дня стал быстрейшим на допе, но ни разу не выбыл из тройки лидеров по скорости. Он остается вторым лишь из-за 10-секундного штрафа, полученного еще в пятницу из-за опоздания на пункт контроля времени.

Еще один гонщик Toyota Эсапекка Лаппи занимает третье место, отставая от пары лидеров на минуту. Он едва не пополнил список сошедших на СУ13, но после ошибки буквально чудом зацепился за асфальт и продолжил гонку.

Оливер Сольберг за рулем Hyundai держится четвертым – и сможет добиться лучшего в карьере результата, если сохранит эту позицию до финиша. Впрочем, задача не выглядит простой: на шведа наседает Адриен Фурмо на Ford команды M-Sport.

Утром француз едва не улетел в канаву, его спасли лишь тюки сена на краю асфальта. Следом в том же самом месте ошибся лидер M-Sport Крейг Брин – так как тюков уже не было, его машина перевернулась.

Приключения Фурмо на этом, впрочем, не закончились. На дорожной секции гонщика остановила полиция, он потерял время, опоздал на старт и получил 20 секунд штрафа.

«Там было множество людей, мы пытались объехать их, но нас остановили. Надо посмотреть, можно ли отменить штраф, но факт опоздания налицо», – сказал Адриен.

Такамото Куцута, сильно отставший накануне из-за неполадок в коробке передач, держится шестым.

Не повезло в субботу Йосу Ферстаппену – отец чемпиона Ф1 держался на неплохом 13-м месте в своем классе RC2 и даже лидировал в зачете Masters Cup, но на 13-м участке собрал свою дозу невезения, улетел с трассы и выбыл из борьбы.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Лидер RC2 Стефан Лефевр поднялся в классификации уже до седьмого места, россиянин Николай Грязин идет в этой категории шестым.

Участники Ралли Бельгия продолжат борьбу в воскресенье, когда четыре заключительных скоростных участка окончательно расставят участников в протоколе.

Результаты будут опубликованы позже