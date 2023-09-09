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Аварии Невилля и Ожье сделали Рованперу лидером Ралли Греция

Субботний день на десятом этапе WRC радикально перекроил положение в протоколе – и по сути решил исход сражения за чемпионский титул

Том Ховард
Автор:
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

После напряженной пятницы которую два лидера греческой гонки закончили в паре секунд друг от друга, все ожидали продолжения поединка между Тьерри Невиллем и Себастьеном Ожье в субботу, когда участников ждали шесть скоростных участков по убойным для техники грунтовкам.

Но в итоге вышло так, что ни одному из двух фаворитов не удалось избежать проблем. На СУ10 Невилль, который к тому моменту оторвался уже на 11 секунд, влетел правым передним колесом своей Hyundai в большую яму и выворотил подвеску. Бельгийцу пришлось расстаться не только с надеждами выиграть этап – по сути, после этого схода у него не осталось реальных шансов на титул. 

А на завершающем день 12-м допе в похожую историй попал и Ожье. Восьмикратный чемпион мира зацепил посторонний предмет на обочине левым задним колесом – несмотря на все попытки экипажа исправить положение и дотянуть «захромавшую» Toyota до сервис-парка, им тоже пришлось остановиться. 

Так вышло, что субботу с огромным отрывом от соперников завершил Калле Рованпера. Финн стал быстрейшим пять раз по ходу дня (лишь однажды его обогнал Невилль) – и теперь может совершенно не рисковать в финальный день гонки. 

Еще одним героем субботы стал Дани Сордо. Испанский ветеран поднялся с седьмой строчки на вторую. Правда, в воскресенье гонщику Hyundai еще предстоит решить с Элфином Эвансом из Toyota, в каком порядке они займут ступени подиума. С утра Эванс не мог атаковать в полную силу из-за перегрева силовой установки, но команда смогла отремонтировать его Yaris на дневном сервисе.

Сложности соперников вывели на четвертое место Оття Тянака, который днем ранее получил почти четырехминутный штраф из-за долгого ремонта водяного насоса. 

Эсапекка Лаппи из-за проблем с генератором и трансмиссией опустился на пятую строчку, но все равно опережает дважды проколовшего колеса Такамото Кацуту. 

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Фото: M-Sport

Список тех, для кого суббота стала совсем не позитивным днем, пополнил и Николай Грязин. Россиянин начинал борьбу лидером зачета RC2, но на первом же спецучастке его экипаж сошел, оставшись на трех колесах. 

В итоге на верхнюю строчку в «младшей» категории поднялся Андреас Миккельсен, но также выступающий на Skoda Fabia Гус Гринсмит отстает всего на 0,4 секунды.

До финиша греческой гонки ее участникам осталось преодолеть лишь три допа.

Положение на Ралли Греция после СУ12

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 2 ч 29:40.5
2

Spain Дани Сордо 

Spain Кандидо Каррера

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +2:04.4
3

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:09.4
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +4:49.7
5

Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +6:16.2
6

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +7:02.2
7

Russian Federation

Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен

Toksport WRT 3
 Škoda Fabia RS Rally2 +8:51.1
8

United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Торстейн Эриксен

Toksport WRT 3
 Škoda Fabia RS Rally2 +8:51.5
9

France Себастьен Ожье
France Венсан ЛандэToyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +9:47.6
10

France Иоан Россель
France Арно Дюнан

PH-Sport

 Citroen C3 Rally2 +9'56.3
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