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WRC / Ралли Италия Отчет о секции

Аварии двух пилотов Hyundai вывели Ожье в лидеры Ралли Италия

Отт Тянак и Дани Сордо не смогли закончить субботнюю дистанцию на Сардинии, что коренным образом сказалось на ходе гонки

Аварии двух пилотов Hyundai вывели Ожье в лидеры Ралли Италия

По итогам пятницы казалось, что итальянский этап WRC складывается в пользу Hyundai: два экипажа корейского производителя уверенно лидировали в общем зачете. Однако утром в субботу Отт Тянак налетел на большой камень, а уже после обеда перевернул машину Дани Сордо. 

 

Это произошло на СУ15, предпоследнем в программе дня. Впрочем, к тому моменту испанец уже занимал второе место. Шестикратный чемпион мира Себастьен Ожье, избавившись от необходимости расчищать для соперников гравийные спецучастки, стартуя первым, пять из восьми возможных раз становился быстрейшим на допах.

Гонщик Toyota еще утром опередил Сордо, к моменту его схода оторвался уже почти на полминуты, а завершил субботу и вовсе в 38 секундах от ближайшего преследователя, своего партнера по команде Элфина Эванса. 

Всего в гонке осталось еще лишь два экипажа на технике топового зачета RC1: Тьерри Невилль на последней машине Hyundai идет третьим, а безнадежно отставший Такамото Кацута – четвертым. 

В «младшем» зачете WRC2 лидером стал Яри Хуттунен. Финну повезло: у занимавшего первое место Мадса Остберга на дорожной секции из-за плохо закрученного болта отвалилось колесо. Экипаж вернул его на место, но опоздал на пункт контроля времени и получил минуту штрафа. 

Впрочем, даже с учетом этого наказания Отсберг уступает Хуттунену лишь несколько секунд – и наверняка постарается отыграться в воскресенье, когда участников гонки ждут четыре заключительных спецучастка.

Положение в Ралли Италия-Сардиния после СУ16

 
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Тянак сошел, уверенно лидируя (да, опять!) в Ралли Италия

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Тянак сошел, уверенно лидируя (да, опять!) в Ралли Италия

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