Очередной сезон чемпионата мира по ралли начнется сегодня днем: первый спецучасток Ралли Монте-Карло стартует в 14:08 по московскому времени. Гонка на юге Франции является культовой для болельщиков и хорошо знакома постоянным участникам WRC – но позже по ходу сезона, который должен продлиться почти 10 месяцев, экипажи ждет немало нового.

В прошлом году чемпионат пострадал от пандемии коронавируса (а также политической нестабильности в Чили) сильнее многих других гоночных турниров: изначально было запланировано 13 этапов, удалось же провести только 7. Исходный календарь на 2021 год также состоял из 12-ти этапов. Заранее понимая, что сезон легким не будет, организаторы отказались от трех из четырех американских гонок – а также от того, который по очереди принимают Австралия и Новая Зеландия. Позже посыпались и европейские этапы – к нынешнему моменту отменены Ралли Швеция и Ралли Великобритания.

Зато неопределенность помогла попасть в календарь соревнованиям, у которых в нормальных условиях на это не было шансов – и даже таким, которые и вовсе не планировалось проводить. Если все пойдет по плану, впервые в статусе чемпионата мира пройдут зимний этап на севере Финляндии (в той же местности, где недавно уже прошло ежегодное Ралли Арктика), Ралли Хорватия и бельгийское Ралли Ипр. Второй год подряд участников чемпионата примет Эстония – первый визит WRC в прибалтийскую страну в прошлом году состоялся исключительно благодаря пандемии коронавируса.

Актуальный календарь чемпионата можно найти здесь. Итак, с гонками пока разобрались. А что с участниками?