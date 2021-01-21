Сегодня стартует Ралли Монте-Карло – а с ним и сезон WRC. Представляем главных героев чемпионата
Два года подряд в мировом ралли царило двоевластие. Смогут ли японцы из Toyota или корейцы из Hyundai собрать оба титула в одних руках?
Новому сезону – новые гонки
Очередной сезон чемпионата мира по ралли начнется сегодня днем: первый спецучасток Ралли Монте-Карло стартует в 14:08 по московскому времени. Гонка на юге Франции является культовой для болельщиков и хорошо знакома постоянным участникам WRC – но позже по ходу сезона, который должен продлиться почти 10 месяцев, экипажи ждет немало нового.
В прошлом году чемпионат пострадал от пандемии коронавируса (а также политической нестабильности в Чили) сильнее многих других гоночных турниров: изначально было запланировано 13 этапов, удалось же провести только 7. Исходный календарь на 2021 год также состоял из 12-ти этапов. Заранее понимая, что сезон легким не будет, организаторы отказались от трех из четырех американских гонок – а также от того, который по очереди принимают Австралия и Новая Зеландия. Позже посыпались и европейские этапы – к нынешнему моменту отменены Ралли Швеция и Ралли Великобритания.
Зато неопределенность помогла попасть в календарь соревнованиям, у которых в нормальных условиях на это не было шансов – и даже таким, которые и вовсе не планировалось проводить. Если все пойдет по плану, впервые в статусе чемпионата мира пройдут зимний этап на севере Финляндии (в той же местности, где недавно уже прошло ежегодное Ралли Арктика), Ралли Хорватия и бельгийское Ралли Ипр. Второй год подряд участников чемпионата примет Эстония – первый визит WRC в прибалтийскую страну в прошлом году состоялся исключительно благодаря пандемии коронавируса.
Актуальный календарь чемпионата можно найти здесь. Итак, с гонками пока разобрались. А что с участниками?
Toyota Gazoo Racing WRT: фавориты
Фотограф: Toyota Racing
- выступает в WRC с 2017 года (марка Toyota – c 1987 года)
- чемпион мира в командном зачете (2018)
- в прошлом году заняла в командном зачете 2-е место
- пилоты команды заняли в личном зачете 1-е (Ожье), 2-е (Эванс) и 5-е (Рованпера) места
Состав в 2021 году:
Экипажи на полном расписании
№ 1. Себастьен Ожье и Жюльен Инграссиа
№ 18. Такамото Катсута и Дэниэл Бэрритт
№ 33. Элфин Эванс и Скотт Мартин
№ 69. Калле Рованпера и Йонне Халтунен
Автомобиль:
Toyota Yaris WRC
Год назад из японской команды ушел Отт Тянак, только что завоевавший чемпионский титул. Однако кадровый вопрос в тот момент казался не самым важным – из-за небольшого количества коллективов в мировом ралли (особенно после ухода Citroen прошлой осенью) быстрых пилотов в WRC традиционно больше, чем мест в командах. Настолько больше, что в итоге японцы прошлой зимой позволили себе сменить всех трех гонщиков основного состава.
Главное опасение в 2019 году вызывала не слишком высокая надежность автомобиля Yaris – которую, похоже, в прошлом сезоне удалось побороть. Японский хэтчбек ломался не чаще, а то и чуть реже машины главного конкурента – команды Hyundai. Это стало одной из основ стабильных выступлений трех новых пилотов Toyota, двое из которых в итоге финишировали на двух первых строчках общего зачета (хоть и упустили при этом командный титул).
Так что, действующих чемпионов вполне можно считать фаворитами нового сезона. Ключевой вопрос – как скажется на ситуации в команде смена ее руководителя. В межсезонье на смену Томми Мякинену пришел Яри-Матти Латвала, четырехкратный вице-чемпион мира, который еще в 2019 году выступал за рулем одного из Yaris.
Toyota Gazoo Racing WRT: неудачник за главного
Фотограф: Toyota Racing
Назначение финна вызывает определенные вопросы. Все-таки Мякинен к моменту назначения на ответственный пост не первый год руководил своей компанией, заработавшей немалый авторитет в раллийном мире (она занималась постройкой Subaru для участия в младших классах чемпионата мира и национальных первенствах). А вот Латвала раньше особого интереса к менеджменту не проявлял: у него есть своя компания, но она занимается организацией не слишком масштабных «покатушек» на немолодых ралликарах.
Вдобавок по ходу своей карьеры раллиста скорее разочаровал себя и общественность. Финн считался чуть ли не самым быстрым пилотом своего поколения – но в итоге его ошибки (нередко допускавшиеся в ключевые моменты) запомнились публике гораздо больше побед.
Впрочем, Мякинен покинул свой пост, но не покинул Toyota. Он занял в компании должность советника по спортивным вопросам – и если при Латвале в команде все вдруг пойдет вкривь и вкось, может быть привлечен на роль антикризисного менеджера.
Toyota Gazoo Racing WRT. Экипаж № 1: Ожье – Инграссиа
Фотограф: Toyota Racing
Себастьен Ожье (Франция, 37 лет) и Жюльен Инграссиа (Франция, 41 год)
- 7-кратные чемпионы мира (2013-2018, 2020)
- cтартовали в 156 этапах чемпионата мира (11 полных сезонов в WRC)
- одержали 48 побед
- выиграли 588 спецучастков
- набрали 2 307 очков
Для самого успешного из действующих раллистов этот сезон вроде как должен стать последним: изначально Ожье собирался на пенсию еще прошлой осенью – но передумал, после того как сезон-2020 был резко ужат.
Год назад мы предположили, что пребывание француза в составе Toyota может стать непростым. Мол, мотивация будет не так и велика – в отличие от терпимости тем или иным косякам команды. В реальности косяков было немного, а мотивации хватило на седьмой титул. Который, кстати, сделал Себастьена одним из всего двух (наряду с Юхой Канккуненом) раллистов, становившихся чемпионами на машинах трех разных марок.
Одним словом, сам по себе прошлый год показал, что недооценивать Ожье – большая ошибка. Теперь же мотивация пилота может только вырасти. Еще один титул – и Себастьен окажется в шаге от того, чтобы разделить со своим соотечественником и тезкой Лебом статус лучшего раллиста в истории. А во время такой «еды» аппетит может не вырасти даже, а просто-таки зашкалить.
Toyota Gazoo Racing WRT. Экипаж № 33: Эванс – Мартин
Фотограф: Toyota Racing
Элфин Эванс (Великобритания, 32 года)
- стартовал в 93 этапах чемпионата мира (6 полных сезонов в WRC)
- лучшее место в общем зачете – 2-е (2020)
- одержал 3 победы
- выиграл 63 спецучастка
- набрал 620 очков
Скотт Мартин (Великобритания, 38 лет)
- стартовал в 137 этапах чемпионата мира (10 полных сезонов в WRC)
- лучшее место в общем зачете – 2-е (2020)
- одержал 2 победы
- выиграл 42 спецучастка
- набрал 574 очка
Попасть чуть ли не в лучшую заводскую команду, прыгнуть с пятого места в общем зачете на второе, втрое увеличить количество выигранных за карьеру гонок – казалось бы, таким результатам можно только порадоваться.
Увы – все это не то чтоб обесценилось, но сильно померкло после ошибки Эванса на последней гонке прошлого сезона. Британец лидировал в чемпионате, за сутки до финиша ехал на вполне устраивающей его позиции, скользкая трасса не позволяла сопернику в лице Ожье атаковать… Но Эванс все-таки переоценил сцепление с асфальтом в медленном повороте, после чего Yaris под номером 33 оказался за пределами дороги – вместе с надеждами на чемпионство.
Вряд ли стоит опасаться, что эта ошибка намертво застрянет в голове пилота и что теперь он будет осторожничать всегда и везде: все-таки Эванс – давно уже не юниор. Но уровень мотивации у Элфина наверняка будет максимальным. Ведь необходимость заставить всех забыть о провале в Монце – только одна из задач. На фоне перспективы ухода Ожье британцу будет более чем полезно забронировать за собой статус главного претендента на статус лидера команды.
Toyota Gazoo Racing WRT. Экипаж № 69: Рованпера – Халттунен
Фотограф: Toyota Racing
Калле Рованпера (Финляндия, 20 лет) и Йонне Халттунен (Финляндия, 35 лет)
- стартовали в 27 этапах чемпионата мира (1 полный сезон в WRC)
- лучшее место в общем зачете – 5-е (2020)
- лучший результат в гонке – 3-е место
- выиграли 7 спецучастков
- набрали 102 очка
Достаточно редкий для мирового ралли пример гонщика, который пришел «на все готовое». Вряд ли Калле попал бы в 19 лет за руль автомобиля WRC (да еще и в заводской коллектив), если бы не его отец – Харри Рованпера, сам в прошлом выступавший в чемпионате мира за несколько топ-команд.
Дебютный сезон в высшей лиге Калле провел весьма достойно: 6 финишей в первой пятерке против одного схода из-за аварии. Но первый опыт выступлений в WRC оказывается неплохим у большинства молодых талантов. А вот потом нередко начинается целая череда ошибок. Поэтому нынешний сезон вполне может стать для карьеры финна определяющим: если и в 2020 году Рованпера избежит фестиваля разбитых машин, о нем можно будет говорить как о самом перспективном молодом пилоте за многие годы.
Toyota Gazoo Racing WRT. Экипаж № 18: Катсута – Бэрритт
Фотограф: TOYOTA GAZOO Racing
Такамото Катсута (Япония, 27 лет)
- стартовал в 28 этапах чемпионата мира
- лучшее место в общем зачете – 13-е (2020)
- лучший результат в гонке – 7-е место
- выиграл 1 спецучасток
- набрал 14 очков
Дэниэл Бэрритт (Великобритания, 40 лет)
- стартовал в 130 этапах чемпионата мира (5 полных сезонов в WRC)
- лучшее место в общем зачете – 5-е (2017)
- одержал 1 победу
- выиграл 36 спецучастков
- набрал 411 очков
В теории японский пилот мог бы сейчас готовиться к тестам новейшего гиперкара для выступлений в «Ле-Мане» – ведь Такамото начинал свою карьеру в картинге и со временем добрался до Формулы 3. Однако вдруг переключился на ралли (явно не без влияния отца, на счету которого 8 титулов в разных классах японского чемпионата) – и достаточно быстро оказался среди подопечных Toyota.
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Пока в составе чемпионского коллектива Катсута отвечает главным образом за аварии: разного рода инциденты случились с японцем в 3-х из 5-ти ралли, на которых он стартовал в прошлом сезоне. Начальство такой аварийности особо не расстроил – и в этом году Такамото выступит в чемпионате уже по полной программе.
Hyundai Shell Mobis WRT: время определиться
Фотограф: Hyundai
- выступает в WRC с 2014 года
- двукратный чемпион мира в командном зачете (2019-2020)
- пилоты команды в прошлом году заняли 3-е (Отт Тянак) и 4-е (Тьерри Невилль) места в личном зачете
Состав в 2021 году:
Экипажи на полном расписании
№ 8. Отт Тянак и Мартин Ярвеоя
№ 11. Тьерри Невилль и Мартин Видеге
Экипажи на неполном расписании
№ 6. Дани Сордо и Карлос дель Баррио/Борья Розада
б/н. Крейг Брин и Поль Нейгл
Автомобиль:
Hyundai i20 WRС
На счету корейцев уже два командных титула подряд – однако после завоевания обоих остался своеобразный осадок. Первый Hyundai получила в каком-то смысле без боя: последнюю гонку позапрошлого сезона отменили из-за лесных пожаров в Австралии. Второй выглядел не слишком эффектно на фоне того, что две первые строчки в турнирной таблице заняли пилоты Toyota.
Между тем, у Hyundai вроде бы все есть для успеха. Есть крайне авторитетный и весьма волевой руководитель в лице Андреа Адамо. Есть необходимый для борьбы на высшем уровне объем финансирования. Есть два очень быстрых пилота, одного из которых год назад увели у конкурентов. Казалось бы, с таким набором рано или поздно корейская марка просто должна стать доминирующей силой в мировом ралли. Но в прошлом году у Hyundai в очередной раз не получилось это сделать.
Кто виноват? С одной стороны, Тянак и Невилль за год из-за собственных ошибок угодили в три аварии, лишавшие шансов на хороший результат в гонке – в то время как у Ожье и Эванса был только один такой инцидент на двоих. С другой, можно вспомнить, как эстонец в Турции улетел с трассы из-за проблем с рулевым управлением, а в Италии его с самого начала притормозила неисправность подвески…
Господину Адамо самое время найти ответ на ключевой вопрос. Пока разбором ситуации (и кадровыми перестановками) не занялись в штаб-квартире корейского концерна.
Hyundai Shell Mobis WRT. Экипаж № 8: Тянак – Ярвеоя
Фотограф: Hyundai Motorsport
Отт Тянак (Эстония, 33 года)
- чемпион мира (2019)
- стартовал в 112 этапах чемпионата мира (7 полных сезонов в WRC)
- одержал 13 побед
- выиграл 235 спецучастка
- набрал 975 очков
Мартин Ярвеоя (Эстония, 33 года)
- чемпион мира (2019)
- стартовал в 83 этапах чемпионата мира (4 полных сезона в WRC)
- одержал 13 побед
- выиграл 185 спецучастков
- набрал 741 очко
Хотя именно эстонец стал автором самой зрелищной аварии прошлого сезона, в целом он не слишком годится на роль виновника всех бед Hyundai. Он выступил лучше, чем напарник (который проводил за Hyundai уже седьмой сезон!) – а из трех неудачных гонок в двух причиной проблем становилась машина. Так что, вопросы скорее должны быть у пилота к команде, чем наоборот.
Но есть и вопросы, которые задаются самому себе. Стоило ли год назад покидать Toyota? И как выстраивать карьеру дальше – в условиях, когда «кинутая» эстонцем японская команда остается единственным альтернативным вариантом трудоустройства? Оставаться с корейцами и ждать перемен к лучшему? Валиться в ноги Латвале и проситься обратно? Подумать о спокойной жизни на хуторе в эстонской глубинке?
Само собой, никто не требует от Тянака незамедлительно дать ответы на эти вопросы. Но не исключено, что именно эти вопросы уже сейчас являются самыми важными. Ведь в скорости экс-чемпиона мира вряд ли у кого сейчас есть серьезные сомнения.
Hyundai Shell Mobis WRT. Экипаж № 11: Невилль – Видеге
Фотограф: Hyundai Motorsport
Тьерри Невилль (Бельгия, 32 года)
- cтартовали в 117 этапах чемпионата мира (9 полных сезонов в WRC)
- пятикратные вице-чемпионы мира (2013 и 2016-2019)
- одержали 13 побед
- выиграли 244 спецучастков
- набрали 1 307 очков
Мартин Видеге (Бельгия, 28 лет)
- cтартовали в 18 этапах чемпионата мира (ни одной гонки на WRC)
Казалось бы, когда в твой напарник – действующий чемпион мира, ему не грех и уступить. Однако для бельгийского пилота прошлогоднее поражение от Тянака наверняка было весьма болезненным.
Во-первых, Невилль оказался в турнирной таблице ниже своего товарища по команде впервые за всю почти 10-летнюю карьеру в WRC. Во-вторых, если раньше Тьерри был эдаким «командообразующим» пилотом (он выступает за Hyundai с первой гонки, проведенной корейской маркой в чемпионате мира), в прошлом году его позиции могли и пошатнуться.
Год назад мы писали, что в роли надежного второго номера Тьерри запросто может провести в чемпионате мира еще сезонов десять. Однако теперь и это утверждение выглядит немного спорным. Если очередной сложный сезон запустит процесс поиска козлов отпущения внутри команды, Невилль – вполне подходящая цель.
Причем за пунктами обвинений далеко ходить не надо. Стоит вспомнить, как на решающей гонке прошлого сезона Невилль сошел уже на 4-м (из 16-ти) допов – а ведь Hyundai в тот момент вела плотную борьбу с Toyota за командный титул…
Так что, если вдруг у Тьерри где-то спрятана одна-единственная таблетка, дающая возможность выложиться на 185 % – но только в течение одного-единственного сезона, самое время эту таблетку глотать.
Тем более, что за считанные дни до старта сезона пилот был вынужден заняться поисками нового штурмана. Николя Жильсуль, с которым Невилль выступал еще до прихода в чемпионат мира, внезапно отказался ассистировать Тьерри. Похоже, два бельгийца не договорились по деньгам. Ведь очень часто раллийная команда принимает на работу только пилота, а тот уже сам договаривается со штурманом и платит ему деньги из своей зарплаты.
Hyundai Shell Mobis WRT. Экипажи на неполном расписании
Фотограф: Hyundai
По умолчанию таким экипажам отводятся роли второго плана – однако прошлый сезон показал, что неправильно воспринимать наличие третьей машины исключительно как часть испытательного процесса.
В прошлом году гонщики Hyundai зарабатывали очки 14 раз – и в 5-ти случаях эти очки приносили пилоты, выступающие на неполном расписании. К примеру, Дани Сордо в двух последних этапах финишировал первым и третьим – без этого, силами исключительно Тянака и Невилля, корейцы завоевать командный титул не смогли бы.
M-Sport Ford WRT: команда второго плана
Фотограф: M-Sport M-Sport
- выступает в WRC c 1997 года (марка Ford – с 1978 года)
- чемпион мира в командном зачете 2017 года
- в прошлом году заняла 3-е место в командном зачете
- пилоты команды заняли 6-е (Эсапекка Лаппи) и 7-е (Теему Сунинен) места
Состав команды в 2021 году:
Экипаж на полном расписании
№ 44. Гас Гринсмит и Эллиот Эдмондсон
Экипажи на неполном расписании
№ 3. Теему Сунинен и Микко Марккула
б/н. Адриан Фурмо и Рено Жамуль
В прошлом году на первом же допе Ралли Монте-Карло у всех трех машин M-Sport резко начали перегреваться моторы и всем трем экипажам пришлось резко сбросить темп. Судя по тому, что в остальные дни гонки столь адских симптомов не наблюдалось, дело было в какой-то мелочи – то ли конструкторы не так нарисовали воздуховоды в переднем бампере, то ли механики что-то не то и не туда поставили. Событие было символическим – в очередной раз проиллюстрировало, что после ухода Себастьена Ожье M-Sport вновь стала не особо амбициозным коллективом, способным добиваться громких успехов лишь эпизодически.
Наряду с качеством вниз пошло и количество: если в прошлом году два экипажа выступали на полном расписании и один на неполном, теперь все наоборот. Трех пилотов M-Sport нельзя назвать ни успешными, ни особо опытными (самому старшему из них 26 лет) – так что, некому будет пинками, криками и деньгами Red Bull заставлять команду выкладываться на максимум.
M-Sport Ford WRT. Экипаж № 44: Гринсмит – Эдмондсон
Фотограф: McKlein / Motorsport Images
Гас Гринсмит (Великобритания, 24 года) и Эллиот Эдмондсон (Великобритания, 26 лет)
- стартовали в 46 этапах чемпионата мира
- лучшее место в общем зачете – 11-е (2020)
- лучший результат в гонке – 5-е место
- набрали 27 очков'
Некоторое время назад британцу пришлось всерьез выбирать между карьерами профессионального футболиста и профессионального гонщика. Сделав выбору в пользу ралли, Гас пока не жалеет. Во-первых, раллийные трассы выглядят поразнообразнее, чем газоны стадионов. А во-вторых, первые выступления за рулем техники WRC принесли уроженцу Манчестера неплохие результаты.
Впрочем, без аварий первый десяток гонок в высшей лиге тоже не обошелся. Причем у британца обнаружилось своеобразное пристрастие к ситуациям, когда потерявшая сцепления машина мечется между двумя краями трассы наподобие бильярдного шара. К примеру, в позапрошлом году такое случилось после прыжка с трамплина в Португалии.
А в финале прошлогоднего чемпионата извилистые дороги в районе Болоньи помогли Гасу совместить движение по зигзагообразной траектории с переворотом. Потом судьбоносный вылет Эванса затмил все остальные инциденты, случившиеся во время Ралли Монца – но стоит признать, что авария Гринсмита была наиболее зрелищной из них.
Пока у британца есть шансы запомниться миру ралли и авариями, и успехами. Ключевой момент – в том, чтобы первый полный сезон Гринсмита в WRC не оказался последним. Это в начале двухтысячных, когда в чемпионате было шесть-семь заводских команд, одного яркого выступления за свои деньги порой хватало, чтобы обратить на себя внимание и получить шансы на контракт. Теперь же, когда количество мест в таких коллективах сократилось по сути до пяти-шести, потенциальных работодателей придется брать измором…
* фото сделано на Ралли Монте-Карло 2019 года, где экипаж одержал победу в зачете WRC 2 Pro
M-Sport Ford WRT. Экипажи на неполном расписании
Основным пилотом второго автомобиля M-Sport будет Теему Сунинен – а молодой француз Адриан Фурмо, главной задачей которого будет борьба за титул в младшем классе WRC2, проведет лишь пару-тройку этапов.
Первой задачей для финна станет освоиться с уже третьим за два года штурманом (предыдущий ушел в команду Toyota на должность одного из спортивных менеджеров), второй – подтянуть стабильность результатов.
2C Competition. Одинокие частники
Фотограф: Hyundai Motorsport
2C Competition. Экипаж № 7: Лубе – Ланде
Фотограф: Пресс-служба ERC
Пьер-Луи Лубе (Франция, 23 года) и Венсан Ланде (Бельгия, 29 лет)
- стартовали в 39 (Лубе) и 44 (Ланде) этапах чемпионата мира
- лучшее место в общем зачете – 19-е (2020)
- лучший результат в гонке – 7-е место
- набрали 8 очков
Два самых молодых пилота WRC этого сезона являются сыновьями известных раллистов: о Калле Рованпере мы писали выше, а отец Лубе в 80-х за рулем знаменитой Lancia Delta однажды выиграл чемпионат Европы и четырежды финишировал в первой тройке на этапах чемпионата мира.
Кстати, два года назад и Рованпера, и Лубе стали чемпионами в одном и том же классе WRC 2. Это стало возможным, так как класс был разделен на две категории – для гонщиков заводских команд (где выиграл финн) и для частников (где лучшим стал француз).
Пока на счету Лубе только три гонки за рулем машины самого быстрого класса (остальные 36 этапов он провел на автомобилях младших категорий) – так что, особо амбициозных планов молодой француз перед собой не ставит. Для Монте-Карло это особенно актуально. Лубе-младший в этой гонке еще ни разу не стартовал, а Лубе-старший когда-то потерпел одно из наиболее чувствительных поражений за карьеру: в 1988 году он был одним из всего двух реальных претендентов на победу – но улетел с дороги, подарив победу своему соотечественнику и сокоманднику Бруно Саби.
* фото сделано в 2019 году
А россияне поедут?
Да – Николай Грязин продолжит выступления в младшей категории WRC 2. Но москвич вернется в число частников: если прошлый год он провел в составе Hyundai Motorsport N (заводского коллектива корейской марки), теперь Николай будет пилотировать VW Polo хорошо знакомой ему прибалтийской команды SRT.
Новость об уходе из заводской команды – не самая приятная (о причинах ухода недавно рассказал сам пилот). Прямой контакт с производителем был бы, мягко говоря, не лишним с учетом главной цели Грязина – рано или поздно попасть в WRC. К тому же, ранее сам Николай открыто говорил, что по пути того же Лубе пойти не сможет: если выступления в европейском чемпионате или WRC 2 его семья может финансировать, на переход в высшую лигу финансов не хватит.
В прошлом году москвич называл одним из достоинств VW Polo понятную и предсказуемую управляемость. Это очень пригодится на трассе Ралли Монте-Карло, с которого для россиянина начнется сезон. Впрочем, на дорогах юга Франции у Грязина будет право на ошибку, так как очков в зачет чемпионата россиянин все равно не наберет. Какие 7 этапов (в соответствии с регламентом) Николай выберет в качестве зачетных – станет известно позже.
Что касается Монте-Карло, то ралли продлится четыре дня. Самым насыщенным будет пятница (6 из 15-ти допов и 126 из 279-ти боевых километров). Но победитель определится лишь ближе к трем часам дня в воскресенье.
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Кирилл Качнов