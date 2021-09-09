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WRC / Ралли Греция Новость

Адски скользкий паштет. Босс Hyundai предрек веселое Ралли Греция

Автор:
, главный редактор

Прошедшие дожди сделали еще более сложной и без того весьма требовательную трассу

Адски скользкий паштет. Босс Hyundai предрек веселое Ралли Греция

Участникам греческого этапа чемпионата мира по ралли, который пройдет в эти выходные, стоит приготовиться к серьезным испытаниям. Об этом перед началом стартующей в пятницу гонки заявил Андреа Адамо – руководитель заводской команды Hyundai.

Трасса соревнований (ранее известных как Ралли Акрополис) традиционно известна как требовательная к прочности и надежности автомобилей. Быстрая езда по проложенным по каменистому грунту дорогам сопровождается вибрациями и ударными нагрузками, которые существенно повышают риск поломки подвески или «периферии» двигателя (к примеру, патрубков системы охлаждения). А контакты с крупными камнями, лежащими на дороге, чреваты порезами и проколами покрышек.

Однако в этом году к привычным сложностям добавилась еще одна – дороги в зоне проведения гонки размокли от дождей. Еще по ходу ознакомления с трассой сами спортсмены и журналисты выкладывали в соцсети фотографии машин, забрызганных грязью по крышу.

 

«Не то чтобы я волнуюсь, – заявил Адамо в беседе с корреспондентом Motorsport.com. – Мы подготовились к ралли не менее тщательно, чем обычно. У нас было три хороших тестовых дня, мы многое улучшили в машине. Мы собраны, сконцентрированы – но знаем, что ралли будет сложным.

Дороги размякли из-за проливных дождей, и получившаяся грязь – адски скользкая. Плюс в ней будет образовываться глубокая колея – гораздо глубже чем обычно. Эта гонка всегда была сложной, а теперь станет еще сложнее».

Лучший из пилотов Hyundai в этом сезоне, занимающий второе место в общем зачете Тьерри Невилль согласился со своим боссом.

«Нам предстоит быть очень осторожными, так как будет непросто. Риск проколов будет даже выше, чем при сухой погоде – плюс на мокрых дорогах будет велик риск просто соскользнуть на них, так как покрытие очень-очень скользкое. Грязь напоминаем паштет, она очень липкая – и если ты на ней заскользишь, то уже ничего не сможешь сделать. Это может стать гонкой на выживание».

 

Один из соперников Hyundai, делящий с Невиллем вторую строчку турнирной таблицы пилот Toyota Элфин Эванс, обратил внимание и на другие особенности мокрой трассы.

«Процесс ознакомления был непростым. И по большому счету, всем пришлось писать совершенно новую стенограмму, а не корректировать имеющуюся. Вдобавок ко всему туман может резко снизить видимость – а из-за грязи очень трудно прочувствовать предел

Ралли Греция стартует завтра и завершится в воскресенье. В настоящий момент лидером чемпионата является семикратный чемпион мира Себастьен Ожье, выступающий на Toyota. Невилль и Эванс отстают от француза на 38 очков. В младшей категории WRC 2 на старт выйдет москвич Николай Грязин.

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Один из пилотов Toyota пропустит Ралли Греция

Предыдущая новость

Один из пилотов Toyota пропустит Ралли Греция
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