Абитбуль станет главой команды Hyundai в WRC
Бывший руководитель Renault и Caterham вернется в большие гонки и возглавит программу корейской марки в ралли и Туринге
Источники Motorsport.com сообщили, что после долгих поисков боссы Hyundai решили сделать своим гоночным боссом Сириля Абитбуля. Француз, хорошо известный поклонникам Ф1 благодаря работе в Renault, сменит Андреа Адамо, который ровно год назад внезапно объявил о своей отставке.
Абитбуль сменит на посту босса Жюля Монсе, который прежде возглавлял отдел силовых установок, но в прошедшем сезоне де-факто осуществлял общее руководство командой Hyundai. На недавнем Ралли Япония Монсе подтвердил, что больше не будет заниматься этой работой.
Сириль Абитбуль начинал карьеру в Renault, а в 2012-14 годах был главой Caterham F1. После этого он вернулся в команду из Энстоуна и с 2017 года стал ее руководителем. Он ушел из Ф1 в преддверии чемпионата-21, когда Renault превратилась в Alpine.
После этого французский менеджер был советником в компании Mecachrome, которая строит моторы для Формулы 2 и Формулы 3.
Прежде по ходу карьеры он никогда не занимался раллийными и «кузовными» гонками. Сириль придет в Hyundai в непростой момент: новая машина i20 N Rally1, построенная по новому регламенту к началу сезона-2022, оказалась не самой успешной и не позволила бороться за титулы.
Впрочем, после сложного старта Hyundai удалось прибавить и одержать пять побед на этапах, что стало рекордом в истории производителя.
В WTCR дела Hyundai в нынешнем сезоне складывались несравненно лучше, пилот марки Микель Аскона выиграл Кубок мира.
Дебютом Абитбуля в новой роли станет январское Ралли Монте-Карло, где за команду выступят Тьерри Невилль, Эсапекка Лаппи и Дани Сордо.
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