Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Читатели Autosport назвали Ферстаппена гонщиком года Следующая / Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport
WRC Новость

Абитбуль станет главой команды Hyundai в WRC

Бывший руководитель Renault и Caterham вернется в большие гонки и возглавит программу корейской марки в ралли и Туринге

Том Ховард
Автор:
, News editor
Соавтор:
Джакомо Раули
Абитбуль станет главой команды Hyundai в WRC
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Источники Motorsport.com сообщили, что после долгих поисков боссы Hyundai решили сделать своим гоночным боссом Сириля Абитбуля. Француз, хорошо известный поклонникам Ф1 благодаря работе в Renault, сменит Андреа Адамо, который ровно год назад внезапно объявил о своей отставке.

Абитбуль сменит на посту босса Жюля Монсе, который прежде возглавлял отдел силовых установок, но в прошедшем сезоне де-факто осуществлял общее руководство командой Hyundai. На недавнем Ралли Япония Монсе подтвердил, что больше не будет заниматься этой работой.  

Сириль Абитбуль начинал карьеру в Renault, а в 2012-14 годах был главой Caterham F1. После этого он вернулся в команду из Энстоуна и с 2017 года стал ее руководителем. Он ушел из Ф1 в преддверии чемпионата-21, когда Renault превратилась в Alpine. 

После этого французский менеджер был советником в компании Mecachrome, которая строит моторы для Формулы 2 и Формулы 3.

Прежде по ходу карьеры он никогда не занимался раллийными и «кузовными» гонками. Сириль придет в Hyundai в непростой момент: новая машина i20 N Rally1, построенная по новому регламенту к началу сезона-2022, оказалась не самой успешной и не позволила бороться за титулы. 

Впрочем, после сложного старта Hyundai удалось прибавить и одержать пять побед на этапах, что стало рекордом в истории производителя.  

В WTCR дела Hyundai в нынешнем сезоне складывались несравненно лучше, пилот марки Микель Аскона выиграл Кубок мира

Дебютом Абитбуля в новой роли станет январское Ралли Монте-Карло, где за команду выступят Тьерри Невилль, Эсапекка Лаппи и Дани Сордо.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Читатели Autosport назвали Ферстаппена гонщиком года
Предыдущая новость

Читатели Autosport назвали Ферстаппена гонщиком года
Следующая новость

Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport

Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport
WRC

Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport

Организаторы WRC опубликовали календарь на 2023 год
WRC

Организаторы WRC опубликовали календарь на 2023 год

Команда Hyundai WRC увела гонщиков на сезон-2023 из Toyota и Ford
WRC

Команда Hyundai WRC увела гонщиков на сезон-2023 из Toyota и Ford

Самое важное:

FIA собралась сократить зоны DRS в Ф1 с 2023 года
Формула 1 Формула 1

FIA собралась сократить зоны DRS в Ф1 с 2023 года

После анализа событий прошедшего чемпионата боссы спорта пришли к выводу, что обгонять стало слишком просто

Росберг раскритиковал Ferrari за увольнение Бинотто
Формула 1 Формула 1

Росберг раскритиковал Ferrari за увольнение Бинотто

По мнению немецкого экс-пилота, Скудерия навредила себе самой, так как найти нового достойную замену уходящему директору команды ей будет крайне непросто

Феттель рассказал, почему не станет спешить с возвращением в паддок
Формула 1 Формула 1

Феттель рассказал, почему не станет спешить с возвращением в паддок

Немец признал, что рано или поздно обязательно вновь приедет на этап Ф1, но будет истытывать при этом странные чу

Формула Е дополнила календарь-2023 новой гонкой в Америке
Формула E Формула E

Формула Е дополнила календарь-2023 новой гонкой в Америке

Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил окончательный список этапов нового сезона электроформулы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.