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WRC / Новости

10 минут гоночного наслаждения. Посмотрите, как едут раллийные машины группы Б

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4 апр. 2020 г., 04:55

Знаменитая группа Б в чемпионате мира по ралли давно стала историей. Но любители гонок по всему миру до сих пор с ностальгией вспоминают времена, когда по дорогам ездили эти машины. Специально для тех, кто не застал золотой век мирового ралли — а также, для тех, кто видел эти автомобили в деле — мы предлагаем 10 минут отборного видео заездов группы Б. Гравий, асфальт, дождь, солнце, визг покрышек и рев моторов: здесь есть все, что нужно настоящему поклоннику ралли

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Серия Other rally , WRC

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Ралли Кения

Ралли Кения

16 июл. - 19 июл.
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