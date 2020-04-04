10 минут гоночного наслаждения. Посмотрите, как едут раллийные машины группы Б
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4 апр. 2020 г., 04:55
Знаменитая группа Б в чемпионате мира по ралли давно стала историей. Но любители гонок по всему миру до сих пор с ностальгией вспоминают времена, когда по дорогам ездили эти машины. Специально для тех, кто не застал золотой век мирового ралли — а также, для тех, кто видел эти автомобили в деле — мы предлагаем 10 минут отборного видео заездов группы Б. Гравий, асфальт, дождь, солнце, визг покрышек и рев моторов: здесь есть все, что нужно настоящему поклоннику ралли
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Об этой статье
|Серия
|Other rally , WRC
10 минут гоночного наслаждения. Посмотрите, как едут раллийные машины группы Б
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