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Ралли-Кросс / Новость

WRX лишился промоутера на 2021 год

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WRX лишился промоутера на 2021 год
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FIA пытается спасти чемпионат и найти ему нового организатора

Чемпионат мира по ралли-кроссу (WRX) со следующего сезона останется без промоутера. Занимающаяся сейчас организацией гонок компания IMG покинет чемпионат в конце года. Сейчас FIA ведет переговоры с IMG с целью спасти чемпионат.

Пока FIA не выставляла тендер на замещение IMG на позиции промоутера WRX. Вместо этого заинтересованным организациям предлагают обратиться к главе департамента федерации по внедорожным гонкам Бенуа Дюпону.

В нынешнем сезоне из-за коронавируса WRX пока удалось провести этапы только в Финляндии и Латвии. Каждый из них принял по шесть гонок. Следующий этап должен начаться в Барселоне 16 октября.

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Серия Ралли-Кросс
Автор Хэл Ридж

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