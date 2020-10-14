WRX лишился промоутера на 2021 год

Чемпионат мира по ралли-кроссу (WRX) со следующего сезона останется без промоутера. Занимающаяся сейчас организацией гонок компания IMG покинет чемпионат в конце года. Сейчас FIA ведет переговоры с IMG с целью спасти чемпионат.

Пока FIA не выставляла тендер на замещение IMG на позиции промоутера WRX. Вместо этого заинтересованным организациям предлагают обратиться к главе департамента федерации по внедорожным гонкам Бенуа Дюпону.

В нынешнем сезоне из-за коронавируса WRX пока удалось провести этапы только в Финляндии и Латвии. Каждый из них принял по шесть гонок. Следующий этап должен начаться в Барселоне 16 октября.