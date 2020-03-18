Вышедший из комы чемпион GT выступит в европейском ралли-кроссе
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Энцо Иде возвращается в автоспорт с командой JC Raceteknik
Бельгийский гонщик Энцо Иде примет участие в новом сезоне Европейской серии по ралли-кроссу. Он дебютировал в ралли-кроссе в прошлом году на этапе WRX в Спа с командой JC Raceteknik, за которую продолжит выступать и в этом году.
Иде привлек к себе внимание СМИ в августе прошлого года, когда его жена обнаружила его дома без сознания. Предполагается, что в результате несчастного случая он получил травму головы. Врачи были вынуждены поместить гонщика в искусственную кому. Он вернулся домой только под Новый год.
Иде начал свою карьеру в 2010 году как пилот-любитель. Тем не менее, уже в 2016 году он выиграл чемпионат Blancpain GT Sprint. Тогда же он впервые протестировал гоночный автомобиль для ралли-кросса.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Пилоты
|Энцо Иде
|Автор
|Сергей Иванов
Вышедший из комы чемпион GT выступит в европейском ралли-кроссе
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