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Ралли-Кросс / Лоэак / Новость

Во Франции объявили об отмене этапа мирового ралли-кросса

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Во Франции объявили об отмене этапа мирового ралли-кросса
Автор:
21 мая 2020 г., 14:40

И без того сокращенный календарь WRX лишился еще одной гонки

В начале мая организаторы чемпионата мира представили новую версию календаря из восьми уик-эндов – гонки должны стартовать в августе в Швеции.

Однако вскоре руководитель этапа во французском Лоэаке Патрик Жермен признал, что проведение намеченных на 5-6 сентября соревнований остается под вопросом из-за действующих в стране правил для массовых мероприятий. 

Гонки в Лоэаке традиционно являются самыми посещаемыми в сезоне – и в четверг было официально объявлено об их отмене.  

«Решение было принято после тщательного изучения ситуации и консультаций с FIA, промоутерами чемпионата и французской гоночной федерацией FFSA, – говорится в официальном заявлении. – Здоровье и безопасность всех, кто связан с соревнованиями, остается главным приоритетом.

После изучения ряда вариантов оставалась надежда на позитивный исход, однако обеспечить меры социального дистанцирования, к сожалению, не представляется возможным, как и найти соревнованиям другую дату».

Ралли-кроссовый этап в Лоэаке проводился с 2001 года – сначала в рамках чемпионата Европы, затем в чемпионате мира.

Организаторы WRX между тем объявили о проведении официальной киберспортивной серии из четырех гонок, первый этап которой состоится 31 мая.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Этап Лоэак
Автор Хэл Ридж

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