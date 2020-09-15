Угроза коронавируса заставила вновь отменять гонки

Такие новости в большом количестве появлялись этой весной – тогда все чемпионаты отказывались от гонок и брали паузу. Прошло полгода, и картина радикально изменилась: гонки проходят в каждый уик-энд, хотя карантин и накладывает отпечаток на их организацию.

Однако из Португалии пришли не особенно приятные вести – из-за нового роста числа заболевших местные власти отказались от гонок WRX, которые должны были состояться на трассе «Монталегре» 10-11 октября.

В августе муниципалитет решил, что трибуны останутся пустыми, а во вторник стало известно об окончательной отмене этапа.

В официальном документе говорится, что причиной такого решения являются «сохраняющаяся глобальная обеспокоенность состоянием здоровья в связи с COVID-19, текущее развитие пандемии в Португалии и новое положения о чрезвычайной ситуации, введенное португальскими властями с 15 сентября, которое вводит новые ограничения на свободу передвижения и более строгие правила проведения общественных мероприятий».

Из-за этого испанский этап ралли-кросса, который должен пройти в Барселоне 17-18 октября, получит сдвоенный формат уик-энда, уже опробованный ранее в этом году. В World RX уже прошли гонки в Швеции и Финляндии, осенью участников ждут соревнования в Латвии, Испании и Бельгии. Финал должен пройти на «Нюрбургринге» в середине декабря.