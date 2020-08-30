Тимерзянов стал третьим на этапе мирового кросса в Финляндии

Тимур Тимерзянов, выступающий на автомобиле Hyundai i20, финишировал третьим на втором этапе чемпионата мира по ралли-кроссу. При этом первым финальный заезд закончил напарник россиянина – сын двукратного чемпиона мира Никлас Гронхольм.

На своей домашней трассе финн с самого начала обозначил себя как один из главных претендентов на победу. Он был одним из лидеров квалификации, выиграл свой полуфинал и на старте финала занял место в первом ряду рядом с двукратным чемпионом мира Йоханом Кристофферсоном на Volkswagen Polo.

В первом повороте Гронхольм смог захватить лидерство, а позже на него сыграло состояние трассы. Кристофферсон раньше конкурентов проехал джокер-лэп и после этого догонял лидирующую группу – Гронхольм же отложил проезд по альтернативной петле на последний круг. На трассе со стабильным уровнем сцепления отыгранное Кристофферсоном в середине заезда время позволило бы шведу выйти вперед. На этот же раз к последнему кругу покрытие на петле для джокер-лэпа было менее скользким, чем на основной части трассы. Это позволило Гронхольму удержать лидерство до финиша.

Кристофферсон же в последнем повороте попал под атаки Маттиаса Экстрема – и когда его вынесло на внешнюю сторону трассы на выходе, вместе с Экстремом двукратного чемпиона мира опередил и Тимерзянов.

Тем не менее, в силу системы начисления очков (учитывающей также результаты квалификационных заездов) именно Кристофферсон с преимуществом в 17 очков над Эрикссоном стал лидером общего зачета. Тимерзянов с 40-ка баллами замыкает первую десятку.