Тимерзянов пропустит первый этап мирового ралли-кросса

Тимур Тимерзянов не выйдет на старт первого этапа чемпионата мира по ралли-кроссу, который в эти выходные пройдет в Барселоне. Об этом объявили организаторы турнира в официальном твитер-аккаунте серии.

В соответствующем посте сообщается, что россиянин заболел коронавирусом. «Из-за этого Тимур не сможет принять участие в гоночном уик-энде, но он чувствует себя хорошо», – сообщает медиа-группа чемпионата, желая гонщику скорейшего выздоровления. При этом стоит отметить, что второй этап турнира должен состояться уже через неделю (на «Нюрбургринге») – и можно предположить, что участие Тимерзянова в этой гонке сезона также под вопросом.

Фото: FIA World Rallycross

Напомним, что россиянин является постоянным участником чемпионата мира: нынешний сезон должен был стать для него уже седьмым. Причем прошлый сезон (состоявшийся в 2019 году – годом позже турнир был полностью отменен из-за пандемии) стал для Тимерзянова самым успешным. Гонщик из Казани впервые больше одного раза финишировал в первой тройке, впервые одержал победу в гонке и стал 5-м в общем зачете.

В этом году россиянин планирует, как и в позапрошлом году, выступать в чемпионате на автомобиле Hyundai i20.