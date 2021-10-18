Тактика принесла Гронхольму победу на этапе WRX в Португалии

Никлас Гронхольм стал победителем этапа чемпионата мира по ралли-кроссу, который проходил в Португалии. В финальном заезде он сумел реализовать преимущество от раннего джокера и выйти в лидеры.

Гронхольм проехал свой джокер на самом первом круге, после чего оказался четвертым. Впереди него жесткую борьбу между собой вели Йохан Кристофферсон и братья Хансены. Благодаря тому, что лидеры то и дело в борьбе оказывались за пределами трассы и теряли время, Гронхольм смог быстро догнать их и держался в непосредственной близости от сражающейся троицы.

Все трое были вынуждены проехать свои джокеры на последнем круге, что и вывело Гронхольма вперед. Это вторая победа финна в сезоне и пятая в карьере.

Вторым к финишу пришел Тимми Хансен, который за счет этого укрепил лидерство в общем зачете до 17 очков. В финальных гонках этого сезона будет разыграно в сумме 60 очков.

Кевин Хансен поднялся на подиум третьим. На его месте должен был быть Кристофферсон, но тот получил получил пятисекундный штраф за то, что срезал поворот, и это отбросило его на шестое место.