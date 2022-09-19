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Ралли-Кросс / Монталегре Отчет о гонке

Штраф не позволил Кристофферссону одержать пять побед подряд в WRX

Лишь судейский вердикт позволил соперникам Йохана Кристофферссона потеснить шведа с верхней ступени подиума мирового ранни-кросса

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Штраф не позволил Кристофферссону одержать пять побед подряд в WRX
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Третий этап сезона, который принимала португальская трасса Монталагре, проходил в сдвоенном формате. Из-за малого числа участников – переход на электрические моторы сократил пелотон всего до восьми машин – отборочные заезды, полуфиналы и главный финал  проходили сначала в субботу, а затем в воскресенье.

Первый день прошел по знакомому сценарию: как и трижды до этого, четырехкратный чемпион WorldRX Йохан Кристофферссон стал сильнейшим, даже несмотря на два прокола на предварительной стадии. В главном заезде он опередил напарника по собственной команде Оле-Кристиана Вейбю и выступающего на Peugeot Тимми Ханссена.

А вот в воскресенье триумфальная серия 33-летнего шведа прервалась. VW Йохана вновь первым промчался под клетчатый флаг в финале, но судьи решили, что за столкновение с Хансеном по ходу дистанции гонщик заслуживает 10-секундного штрафа.

Никлас Гронхольм, Construction Equipment Dealer Team

Никлас Гронхольм, Construction Equipment Dealer Team

Фото: Red Bull Content Pool

Наказание отбросило Кристофферссона на пятое место, а сильнейшим впервые в 2022 году стал Никлас Гронхольм на машине марки PWR – одноименная шведская команда строит их на базе шасси Ford.

Дополнили пьедестал тот же Вейбю и Клара Андерсон. 22-летняя гонщица стала первой в истории представительницей слабого пола, завоевавшей призовой кубок в мировом ралли-кроссе.  

В общем зачете у Кристофферссона теперь 91 очко, на второе место вышел Вейбю (70), опередивший Хансена (66).

Сезон WRX продолжится 8-9 октября в Спа. 

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Кристофферссон дважды опередил соперников на этапе WRX в Риге
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Штраф не позволил Кристофферссону одержать пять побед подряд в WRX

Лишь судейский вердикт позволил соперникам Йохана Кристофферссона потеснить шведа с верхней ступени подиума мирового ранни-кросса

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