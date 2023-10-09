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Ралли-Кросс Отчет об этапе

Шайдер прервал победную серию Кристофферссона в ралли-кроссе

Участники WRX после долгого перерыва возобновили борьбу в Южной Африке, где на вершину подиума впервые со старта сезона поднялся новый пилот

Александр Кабановский
Автор:
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Гонщики мирового ралли-кроссового чемпионата успели провести этой весной только три этапа – перед стартом четвертого в команде Себастьена Леба произошел сильный пожар. Как оказалось, огонь вспыхнул во время зарядки одного из аккумуляторов, что вынудило организаторов отказаться от гонок до окончания расследования. 

Этапы в Британии, Бельгии и Германии прошли без заездов топового дивизиона, и лишь в октябре чемпионат мира удалось продолжить сдвоенным уик-эндом в ЮАР. Правда, две уничтоженные огнем машины Lancia так и не вернулись в пелотон – на старт вышли всего восемь гонщиков. 

Субботняя программа прошла по хорошо знакомому сценарию – Йохан Кристофферссон за рулем VW уехал от соперников в полуфинале и финале, после чего в четвертый раз подряд (и в шестой, если считать 2022-й) поднялся на вершину подиума. Призерами стали Кевин Хансен на Peugeot и Тимо Шайдер на SEAT. 

Впереди Йохан Кристофферссон, VW, Kristoffersson Motorsport

Впереди Йохан Кристофферссон, VW, Kristoffersson Motorsport

А вот в воскресенье на трассе в городке Килларни состоялась сенсация. Героем дня стал Шайдер. 44-нетний немец из команды Munnich начал выступления с поломки и прокола, но затем выиграл два заключительных отборочных заезда. 

За этим последовали победа в полуфинальной гонке и выигранный старт решающего заезда. Казалось, что это не поможет немцу – и непобедимый Кристофферсон все равно добьется своего, как бывало уже не раз. 

Но это был день Шайдера, который никого не пропустил вперед и впервые в карьере стал победителем этапа WRX. Его успеху поспособствовал и Хансен, который встал стеной на пути Кристофферсона и не уступил лидеру сезона в споре за второе место – на финише их разделили три десятых секунды.  

Тимо Шайдер, SEAT, Münnich Motorsport

Тимо Шайдер, SEAT, Münnich Motorsport

Участников мирового ралли-кросса ждет еще лишь один этап – он тоже будет сдвоенным и пройдет 11-12 ноября в Китае. 

Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после четырех этапов

Поз. Гонщик Машина Очки
1. Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen RX1e 107
2. Sweden Кевин Хансен Peugeot 208 RX1e 71
3. Germany Тимо Шайдер SEAT Ibiza RX1e 68
4. Finland Никлас Гренхольм PWR RX1e 63
5. Sweden Тимми Хансен Peugeot 208 RX1e 59
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Этап WRX пришлось отменить из-за сильного пожара в команде Леба
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