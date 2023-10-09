Шайдер прервал победную серию Кристофферссона в ралли-кроссе
Участники WRX после долгого перерыва возобновили борьбу в Южной Африке, где на вершину подиума впервые со старта сезона поднялся новый пилот
Гонщики мирового ралли-кроссового чемпионата успели провести этой весной только три этапа – перед стартом четвертого в команде Себастьена Леба произошел сильный пожар. Как оказалось, огонь вспыхнул во время зарядки одного из аккумуляторов, что вынудило организаторов отказаться от гонок до окончания расследования.
Этапы в Британии, Бельгии и Германии прошли без заездов топового дивизиона, и лишь в октябре чемпионат мира удалось продолжить сдвоенным уик-эндом в ЮАР. Правда, две уничтоженные огнем машины Lancia так и не вернулись в пелотон – на старт вышли всего восемь гонщиков.
Субботняя программа прошла по хорошо знакомому сценарию – Йохан Кристофферссон за рулем VW уехал от соперников в полуфинале и финале, после чего в четвертый раз подряд (и в шестой, если считать 2022-й) поднялся на вершину подиума. Призерами стали Кевин Хансен на Peugeot и Тимо Шайдер на SEAT.
Впереди Йохан Кристофферссон, VW, Kristoffersson Motorsport
А вот в воскресенье на трассе в городке Килларни состоялась сенсация. Героем дня стал Шайдер. 44-нетний немец из команды Munnich начал выступления с поломки и прокола, но затем выиграл два заключительных отборочных заезда.
За этим последовали победа в полуфинальной гонке и выигранный старт решающего заезда. Казалось, что это не поможет немцу – и непобедимый Кристофферсон все равно добьется своего, как бывало уже не раз.
Но это был день Шайдера, который никого не пропустил вперед и впервые в карьере стал победителем этапа WRX. Его успеху поспособствовал и Хансен, который встал стеной на пути Кристофферсона и не уступил лидеру сезона в споре за второе место – на финише их разделили три десятых секунды.
Тимо Шайдер, SEAT, Münnich Motorsport
Участников мирового ралли-кросса ждет еще лишь один этап – он тоже будет сдвоенным и пройдет 11-12 ноября в Китае.
Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после четырех этапов
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Очки
|1.
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen RX1e
|107
|2.
|Кевин Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|71
|3.
|Тимо Шайдер
|SEAT Ibiza RX1e
|68
|4.
|Никлас Гренхольм
|PWR RX1e
|63
|5.
|Тимми Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|59
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