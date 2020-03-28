Ралли-кросс устроит виртуальное состязание профессиональных гонщиков с геймерами
Гоночный чемпионат WRX решил уйти в онлайн-пространство на время эпидемии. Международное первенство проведет кибертурнир в игре DiRT Rally 2.0
Вслед за Формулой 1, Supercars, MotoGP и NASCAR собственную серию виртуальных гонок запустит чемпионат мира по ралли-кроссу (WRX). Серия будет организована в партнерстве с Motorsport Games и Codemasters. Участие в кибертурнире примут как действующие пилоты WRX, так и симрейсеры. Заезды пройдут в игре DiRT Rally 2.0 через платформу для игр Steam.
Первый этап виртуальной серии состоится 19 апреля на трассе в Барселоне. Гонка в этом городе должна была открыть новый чемпионат WRX, но этап перенесли из-за эпидемии коронавируса.
Ожидается, что участие в компьютерном соревновании примет множество действующих пилотов. Геймеры смогут присоединиться к ним через отборочный этап, который пройдет 28 марта в 13:00 по московскому времени. Зарегистрироваться в нем можно будет также через Steam: для этого в игре DiRT Rally 2.0 нужно зайти в раздел My Teams.
«Работа с WRX показывает стремление Motorsport Games помочь держателям коммерческих прав поддерживать связь с фанатами в это трудное время. Мы также развиваем наши отношения с Codemasters, с которыми мы уже проводили DiRT Rally Championship в этом году.
Сочетание лучших технологий в eSports и опыта в организации соревнований с настоящими гонщиками WRX создаст захватывающее зрелище для фанатов. А возможность для онлайн-гонщиков сразиться с их кумирами выведет соревнования на следующий уровень. Получится отличное шоу», – прокомментировал запуск серии глава Motorsport Games Дмитрий Козко.
Motorsport Games также управляет сериями Veloce Esports, #NotTheGP (в России известна как НеГранПри), Le Mans Esports Series и eNASCAR Heat Pro League.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс , eSports
|Автор
|Джош Суттил
Ралли-кросс устроит виртуальное состязание профессиональных гонщиков с геймерами
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