Ралли-кросс устроит виртуальное состязание профессиональных гонщиков с геймерами

Вслед за Формулой 1, Supercars, MotoGP и NASCAR собственную серию виртуальных гонок запустит чемпионат мира по ралли-кроссу (WRX). Серия будет организована в партнерстве с Motorsport Games и Codemasters. Участие в кибертурнире примут как действующие пилоты WRX, так и симрейсеры. Заезды пройдут в игре DiRT Rally 2.0 через платформу для игр Steam.

Первый этап виртуальной серии состоится 19 апреля на трассе в Барселоне. Гонка в этом городе должна была открыть новый чемпионат WRX, но этап перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Ожидается, что участие в компьютерном соревновании примет множество действующих пилотов. Геймеры смогут присоединиться к ним через отборочный этап, который пройдет 28 марта в 13:00 по московскому времени. Зарегистрироваться в нем можно будет также через Steam: для этого в игре DiRT Rally 2.0 нужно зайти в раздел My Teams.

«Работа с WRX показывает стремление Motorsport Games помочь держателям коммерческих прав поддерживать связь с фанатами в это трудное время. Мы также развиваем наши отношения с Codemasters, с которыми мы уже проводили DiRT Rally Championship в этом году.

Сочетание лучших технологий в eSports и опыта в организации соревнований с настоящими гонщиками WRX создаст захватывающее зрелище для фанатов. А возможность для онлайн-гонщиков сразиться с их кумирами выведет соревнования на следующий уровень. Получится отличное шоу», – прокомментировал запуск серии глава Motorsport Games Дмитрий Козко.

Motorsport Games также управляет сериями Veloce Esports, #NotTheGP (в России известна как НеГранПри), Le Mans Esports Series и eNASCAR Heat Pro League.