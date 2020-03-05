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Ралли-Кросс / Нюрбургринг / Новость

Представлена схема трассы для ралли-кросса на «Нюрбургринге»

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Представлена схема трассы для ралли-кросса на «Нюрбургринге»
Автор:
5 мар. 2020 г., 02:00

Длина круга составит 1029 метров, трасса на 60% состоит из асфальтовых участков

Организаторы немецкого этапа Чемпионата мира по ралли-кроссу представили новую конфигурацию трассы «Нюрбургринг», где в августе пройдут заезды. Прежде международные соревнования в этой дисциплине проходили здесь в 1992 и 1993 годах.

Заезды по трассе в новой конфигурации будут проходить против часовой стрелки. Стартовая прямая, заканчивающаяся правым поворотом, будет использоваться только на первом кругу. На следующих кругах, таким образом, гонщики будут подъезжать к тому же повороту с противоположной стороны и поворачивать уже налево.

Общая протяженность трассы составит 1029 метров, на асфальтированные участки, включая кусок трассы, использовавшейся для Формулы 1, придется 60% дистанции.

В последний раз этап ралли-кросса проходил в Германии в 2018 году на трассе в Эстеринге., а до этого заезды проходили на Хоккенхайме.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Этап Нюрбургринг
Автор Хэл Ридж

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