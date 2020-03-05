Представлена схема трассы для ралли-кросса на «Нюрбургринге»
Длина круга составит 1029 метров, трасса на 60% состоит из асфальтовых участков
Организаторы немецкого этапа Чемпионата мира по ралли-кроссу представили новую конфигурацию трассы «Нюрбургринг», где в августе пройдут заезды. Прежде международные соревнования в этой дисциплине проходили здесь в 1992 и 1993 годах.
Заезды по трассе в новой конфигурации будут проходить против часовой стрелки. Стартовая прямая, заканчивающаяся правым поворотом, будет использоваться только на первом кругу. На следующих кругах, таким образом, гонщики будут подъезжать к тому же повороту с противоположной стороны и поворачивать уже налево.
Общая протяженность трассы составит 1029 метров, на асфальтированные участки, включая кусок трассы, использовавшейся для Формулы 1, придется 60% дистанции.
В последний раз этап ралли-кросса проходил в Германии в 2018 году на трассе в Эстеринге., а до этого заезды проходили на Хоккенхайме.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Этап
|Нюрбургринг
|Автор
|Хэл Ридж
Представлена схема трассы для ралли-кросса на «Нюрбургринге»
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