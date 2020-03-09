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Ралли-Кросс / Новость

Посмотрите, на какой машине Герлен Шишери будет выступать в ралли-кроссе в этом году

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Посмотрите, на какой машине Герлен Шишери будет выступать в ралли-кроссе в этом году
Автор:
9 мар. 2020 г., 15:50

Знаменитый лыжник и участник «Дакара» Герлен Шишери сменит машину ради нового сезона мирового ралли-кросса. В 2020 году француз поедет на Renault Clio (на фото вверху)

Четырехкратный чемпион мира по фрирайду Герлен Шишери заказал себе новый автомобиль для сезона-2020 в ралли-кроссе. Последние два года француз провел Renault Megane RS RX, которую построила британская фирма Prodrive.

В новом сезоне Шишери стартует на Renault Clio RS RX, двигатель которой доработали инженеры из французской компании ORECA. Она известна как создатель множества гоночных автомобилей для Ле-Мана, туринга и ралли-кросса. Среди проектов ORECA была даже Lada, участвовавшая в чемпионате мира WTCC.

Шишери выставляет в чемпионате мира по ралли-кроссу собственную команду GC Kompetition, где GC означают инициалы пилота. В 2020 году этот коллектив будет называться GCK UNKORRUPTED, а напарником Шишери станет литовский гонщик Рокас Бациушка. Это чемпион 2018 года в классе Super1600.

Renault Clio R.S. RX команды Герлена Шишери

Renault Clio R.S. RX команды Герлена Шишери

Фото: FIA World Rallycross

«Мы здесь, чтобы раздавить соперников, – заявил Шишери перед стартом сезона. – Всю свою карьеру я нахожу приключения и меняю правила игры, где бы ни выступал. И сейчас могу твердо сказать: нет таких гонок, которые впрыскивают больше адреналина, чем ралли-кросс. Я заразился вирусом ралли-кросса сразу, как только попробовал этот спорт».

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В новом сезоне будет представлен и Renault Megane, на котором команда Шишери выступала в прошлом сезоне: на этой машине поедет двукратный чемпион Европы Антон Марклунд. Швед также выступает за команду бывшего лыжника и участника «Дакара», но в заявочном листе гоночный коллектив Марклунда сохранит наименование GC Kompetition.

В начале года Герлен Шишери вместе с напарниками тестировал Megane наравне с новыми Clio в Португалии. Зимой моторы Megane также подверглись усовершенствованию силами ORECA.

Чемпионат мира по ралли-кроссу 2020 года начнется 18-19 апреля в Испании. Всего в календаре фигурируют 10 этапов. Одна из гонок должна была пройти в России, но ее отменили.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Пилоты Герлан Шишери , Рокас Бациушка
Команды GC Competition
Автор Хэл Ридж

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