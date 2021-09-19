Победа Кристофферссона обострила борьбу в ралли-кроссе

Вторая гонка Чемпионата мира по ралли-кроссу в Риге завершилась победой Йохана Кристофферссона на Audi S1. Вторым стал вчерашний победитель Никлас Гронхольм, а третье место досталось Тимми Хансену.

Кристофферссон, которому не очень везло в начале сезона, выиграл третий квалификационный заезд и второй полуфинал, в котором он участвовал, после чего стал быстрейшим в финале.

Это первая победа Кристофферссона в этом сезоне. Он завоевал 29 очков, на два очка больше чем Гронхольм. Кристофферссон остался на третьем месте в общем зачете, но теперь отстает от Кевина Хансена всего на три очка и на столько же опережает Гронхольма. Лидирует по прежнему Тимми Хансен, который опережает своего брата на 17 очков.

Следующий этап чемпионата пройдет 9-10 октября в Бельгии.