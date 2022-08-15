Первый этап электрического ралли-кросса собрал восемь машин

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После неоднократных переносов мировой ралли-кросс открыл новую эру в середине августа на трассе в городке Хель.

В топовом классе RX1e теперь выступают машины с одинаковыми электрическими силовыми установками производства компании Kreisel Electric. В качестве шасси для них команды выбрали VW, Peugeot и SEAT, а шведский коллектив PWR и вовсе построил машину своими силами. Участниками первого этапа стали восемь пилотов.

Впрочем, столь радикальные перемены мало повлияли на расстановку сил – сильнейшим в Норвегии стал четырехкратный чемпион мира Йохан Кристофферссон. Самый успешный гонщик в истории ралли-кросса взял верх в трех из четырех отборочных заездов, а затем и в полуфинале.

Правда, на старте главной гонки Кристофферссон едва не оконфузился: когда пришло время ехать на решетку, на его VW пропало напряжение, и машина замерла на месте. В итоге 33-летний швед потерял поул и вынужден был начинать борьбу из конца решетки.

Но опытный пилот и тут смог извлечь выгоду: пока его соперники увлеклись борьбой в первом повороте, Кристофферссон нырнул внутрь и разом обошел их всех. После этого путь к финишу оказался открыт – и Йохан помчался к вершине подиума, одержав 28-ю победу в карьере.

Еще один чемпион WRX Тимми Хансен на Peugeot в непростом поединке переиграл сильнейшего местного пилота, известного по выступлениям в классическом ралли Оле-Кристиана Вейбю на VW. На финише из разделили всего три десятых секунды.

22-летняя гонщица Клара Андерссон финишировала четвертой, опередив своего партнера по PWR Никласа Гренхольма.

Сезон мирового ралли-кросса продолжится в первый уик-энд сентября в Латвии.