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Ралли-Кросс / Игора Драйв / Новость

Отменили российскую гонку чемпионата мира по ралли-кроссу

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Отменили российскую гонку чемпионата мира по ралли-кроссу
Автор:
, шеф-редактор
6 мар. 2020 г., 17:25

Этап международного первенства по ралли-кроссу на автодроме «Игора Драйв» отменен. Соревнования на трассе в Ленинградской области должны был состояться 18 и 19 июля

Российский этап чемпионата мира по ралли-кроссу не состоится. Об этом сообщила Российская автомобильная федерация (РАФ) на своем сайте. РАФ должна была выполнять обязанности регулятора на этапе, запланированном на 18-19 июля 2020 года. Гонку хотели провести на новом автодроме «Игора Драйв», построенном в прошлом году в Ленинградской области.

«Причиной изменений стали длительные переговоры с промоутером серии и недостижение соглашения, – говорится в официальном заявлении РАФ. – Осознавая свою ответственность перед спортсменами и болельщиками, был сделан выбор в пользу отмены соревнования». 

Судя по тексту заявления, инициатором отмены выступили организаторы российской гонки. «Игору Драйв» построил бизнесмен и обладатель кубка мира по ралли-рейдам Владимир Васильев. На презентации трассы Васильев обещал, что на автодром приедут сразу три международных серии.

После отмены мирового ралли-кросса в расписании «Игоры Драйв» остался этап кузовного первенства DTM. Эта гонка намечена на 30-31 мая. О каких-либо изменениях в графике DTM никто не сообщал.

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«Первоначальное решение о проведении этапа чемпионата мира по ралли-кроссу в России, озвученное в декабре 2019 года, было принято Международной Автомобильной Федерацией при условии достижения соглашения с промоутером и омологации трассы, – гласит заявление РАФ. – РАФ подтверждает, что гоночная трасса готова, уровень подготовки официальных лиц и судей позволяет провести соревнование на высоком организационном уровне. Надеемся, что в будущем мы сможем принять этап чемпионата мира по ралли-кроссу на современной гоночной трассе «Игора Драйв».

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Этап Игора Драйв
Местонахождение Игора Драйв
Автор Антон Погорельский

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