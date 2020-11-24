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Ралли-Кросс / Новость

Организаторы World RX приготовились отменить финальный этап

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Организаторы World RX приготовились отменить финальный этап
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Как стало известно Motorsport.com, организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу решили не проводить декабрьскую гонку на «Нюрбургринге»

Такое решение означает, что лидер общего зачета по итогам четырех прошедших уик-эндов Йохан Кристофферссон в третий раз станет чемпионом мира – он уже побеждал в 2017 и 2018 годах, а прошлый сезон пропускал, переключившись на кольцевые гонки.

Ранее в ралли-кроссе уже отменили этап в Спа – это пришлось сделать по требованию местных властей из-за коронавирусной угрозы. По имеющейся информации, гонки на «Нюрбургринге», запланированные на 12-13 декабря, не состоятся по той же причине. 

Таким образом, в нынешнем сезоне World RX удалось провести четыре сдвоенных этапа – по их итогам Кристофферссон, выступавший на VW Polo, опередил Маттиаса Экстрема и действующего обладателя титула Тимми Ханссена. 

Теперь 31-летний швед превзошел достижение Петтера Сольберга – раньше у обоих было по два титула в ралли-кроссе.

В командном зачете сильнейшей стала KYB Team JC, за которую выступали Эсктрем и Робин Ларссон на Audi S1.

Россиянин Тимур Тимерзянов остался по итогам сезона-2020 десятым. Лучшим результатом гонщика из Казани стал подиум в Финляндии. 

Будущее мирового ралли-кросса остается неопределенным из-за отсутствия промоутера. FIA уже объявила тендер для всех желающих.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Автор Хэл Ридж

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