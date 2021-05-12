Организаторы мирового ралли-кросса вновь переписали календарь
Этап в Норвегии, который должен был открывать сезон-2021, отменен – зато осенью участники WRX приедут в Португалию
В марте стало известно, что изначально утвержденный календарь чемпионата мира по ралли-кроссу решено сократить с десяти этапов до семи, причем все они пройдут в Европе.
На этот раз изменения оказались не столь глобальными: запланированные на 12-13 июня гонки в норвежском Хелле не состоятся, зато в конце октября пройдет уик-энд на трассе в португальском Монталегре, куда чемпионат мира в последний раз приезжал в 2018 году.
Причиной изменений новые промоутеры WRX назвали строгие ограничения на пересечение границы, действующие в Норвегии, и невозможность найти альтернативную арену для проведения гонок в ту же дату.
Одновременно шведский этап был перенесен с начала июля на конец августа, чтобы оставить больше времени на подготовку и повысить вероятность того, что соревнования пройдут в присутствии зрителей.
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Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу 2021 года
|Этап
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|1.
|23-24 июля
|Испания
|Барселона
|2.
|31 июля – 1 августа
|Германия
|«Нюрбургринг»
|3.
|21-22 августа
|Швеция
|Хёльес
|4.
|4-5 сентября
|Франция
|Лоэак
|5.
|18-19 сентября
|Латвия
|Рига
|6.
|9-10 октября
|Бельгия
|«Спа-Франкоршам»
|7.
|23-24 октября
|Португалия
|Монталегре
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Александр Кабановский