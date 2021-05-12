Организаторы мирового ралли-кросса вновь переписали календарь

В марте стало известно, что изначально утвержденный календарь чемпионата мира по ралли-кроссу решено сократить с десяти этапов до семи, причем все они пройдут в Европе.

На этот раз изменения оказались не столь глобальными: запланированные на 12-13 июня гонки в норвежском Хелле не состоятся, зато в конце октября пройдет уик-энд на трассе в португальском Монталегре, куда чемпионат мира в последний раз приезжал в 2018 году.

Причиной изменений новые промоутеры WRX назвали строгие ограничения на пересечение границы, действующие в Норвегии, и невозможность найти альтернативную арену для проведения гонок в ту же дату.

Одновременно шведский этап был перенесен с начала июля на конец августа, чтобы оставить больше времени на подготовку и повысить вероятность того, что соревнования пройдут в присутствии зрителей.

Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу 2021 года

Этап Дата Страна Место/трасса 1. 23-24 июля Испания Барселона 2. 31 июля – 1 августа Германия «Нюрбургринг» 3. 21-22 августа Швеция Хёльес 4. 4-5 сентября Франция Лоэак 5. 18-19 сентября Латвия Рига 6. 9-10 октября Бельгия «Спа-Франкоршам» 7. 23-24 октября Португалия Монталегре