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Предыдущая / Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
Ралли-Кросс Новость

Организаторы мирового ралли-кросса вновь переписали календарь

Автор:
, Ответственный редактор

Этап в Норвегии, который должен был открывать сезон-2021, отменен – зато осенью участники WRX приедут в Португалию

Организаторы мирового ралли-кросса вновь переписали календарь

В марте стало известно, что изначально утвержденный календарь чемпионата мира по ралли-кроссу решено сократить с десяти этапов до семи, причем все они пройдут в Европе. 

На этот раз изменения оказались не столь глобальными: запланированные на 12-13 июня гонки в норвежском Хелле не состоятся, зато в конце октября пройдет уик-энд на трассе в португальском Монталегре, куда чемпионат мира в последний раз приезжал в 2018 году. 

Причиной изменений новые промоутеры WRX назвали строгие ограничения на пересечение границы, действующие в Норвегии, и невозможность найти альтернативную арену для проведения гонок в ту же дату. 

Одновременно шведский этап был перенесен с начала июля на конец августа, чтобы оставить больше времени на подготовку и повысить вероятность того, что соревнования пройдут в присутствии зрителей.  

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Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу 2021 года

Этап Дата Страна Место/трасса
1. 23-24 июля Spain Испания Барселона
2. 31 июля – 1 августа Germany Германия «Нюрбургринг»
3. 21-22 августа Sweden Швеция Хёльес
4. 4-5 сентября France Франция Лоэак
5. 18-19 сентября Latvia Латвия Рига
6. 9-10 октября Belgium Бельгия «Спа-Франкоршам»
7.  23-24 октября Portugal Португалия Монталегре
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Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E

Предыдущая новость

Себ-многостаночник. Вот 5 ярких дебютов Леба в самых разных гонках – не считая недавней борьбы за победу в Extreme E
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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Автор Александр Кабановский

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