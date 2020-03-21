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Ралли-Кросс / Монталегре / Новость

Очередные этапы WRX и ERC перенесены

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Очередные этапы WRX и ERC перенесены
Автор:
21 мар. 2020 г., 07:15

Вторые этапы мирового первенства по ралли-кроссу и европейского чемпионата по ралли совсем недавно превратились в первые. Но теперь и для них придется искать новые даты

Еще две гонки перенесены на неопределенный срок из-за глобальной пандемии коронавируса. В обоих случаях речь идет о соревнованиях, которые должны были пройти в мае на юго-востоке Европы – в Испании и Португалии.

2-3 мая в португальском Монталегре должен был пройти этап чемпионата мира по ралли-кроссу. После объявления о переносе статус стартовой гонки переходит к бельгийскому этапу, который должен состояться в Спа в середине мая. Однако на данный момент число заболевших в Бельгии превышает две тысячи человек – и перенос или отмена гонки в таких условиях кажется делом времени.

7-9 мая на испанских Канарских островах планировалось провести этап чемпионата Европы по ралли. Эта гонка также будет перенесена. После этого на первую строчку в календаре перемещается латвийское Ралли Лиепая, запланированное на последние выходные мая.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , ERC
Этап Монталегре
Местонахождение Монталегре
Автор Франческо Корги

Ралли-Кросс Следующая сессия

Спа

Спа

15 мая - 17 мая

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