Очередные этапы WRX и ERC перенесены

Еще две гонки перенесены на неопределенный срок из-за глобальной пандемии коронавируса. В обоих случаях речь идет о соревнованиях, которые должны были пройти в мае на юго-востоке Европы – в Испании и Португалии.

2-3 мая в португальском Монталегре должен был пройти этап чемпионата мира по ралли-кроссу. После объявления о переносе статус стартовой гонки переходит к бельгийскому этапу, который должен состояться в Спа в середине мая. Однако на данный момент число заболевших в Бельгии превышает две тысячи человек – и перенос или отмена гонки в таких условиях кажется делом времени.

7-9 мая на испанских Канарских островах планировалось провести этап чемпионата Европы по ралли. Эта гонка также будет перенесена. После этого на первую строчку в календаре перемещается латвийское Ралли Лиепая, запланированное на последние выходные мая.