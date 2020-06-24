Новый календарь ралли-кросса: три сдвоенных этапа, старт в августе
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10 из 11 этапов сезона уложатся в два месяца
Мировой ралли-кросс (WRX) опубликовал новую версию календаря на сезон-2020. Чемпионат стартует 22 августа в Швеции. Гонки пройдут на восьми трассах, но турнир расширят до 11 этапов за счет проведения трех сдвоенных.
Сдвоенные этапы примут три первых трассы чемпионата: в Швеции, Финляндии и Латвии. Субботние и воскресные заезды на этих трассах будут считаться отдельными этапами с начислением очков.
Ранее предполагалось, что сдвоенный этап также примет Абу-Даби, но теперь от этих планов решили отказаться. Завершиться чемпионат 13 декабря в Германии.
Календарь World RX на 2020 год:
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|Дата
|Страна
|Трасса
|22‐23 августа
|Швеция (двойной этап)
|Хольеш
|29‐30 августа
|Финляндия (двойной этап)
|Коувола
|19‐20 сентября
|Латвия (двойной этап)
|Рига
|2‐4 октября
|Бельгия
|Спа-Франкоршам
|9‐11 октября
|Португалия
|Монталегре
|16‐18 октября
|Испания
|Барселона
|30‐31 октября
|ОАЭ
|Абу-Даби
|11‐13 декабря
|Германия
|Нюрбругринг
Дополнительная информация: Хэл Ридж
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Иван Матушкин
Новый календарь ралли-кросса: три сдвоенных этапа, старт в августе
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