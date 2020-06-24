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Ралли-Кросс / Новость

Новый календарь ралли-кросса: три сдвоенных этапа, старт в августе

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Новый календарь ралли-кросса: три сдвоенных этапа, старт в августе
Автор:
, редактор
24 июн. 2020 г., 08:07

10 из 11 этапов сезона уложатся в два месяца

Мировой ралли-кросс (WRX) опубликовал новую версию календаря на сезон-2020. Чемпионат стартует 22 августа в Швеции. Гонки пройдут на восьми трассах, но турнир расширят до 11 этапов за счет проведения трех сдвоенных.

Сдвоенные этапы примут три первых трассы чемпионата: в Швеции, Финляндии и Латвии. Субботние и воскресные заезды на этих трассах будут считаться отдельными этапами с начислением очков. 

Ранее предполагалось, что сдвоенный этап также примет Абу-Даби, но теперь от этих планов решили отказаться. Завершиться чемпионат 13 декабря в Германии.

Календарь World RX на 2020 год:

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Дата Страна Трасса
22‐23 августа Швеция (двойной этап) Хольеш
29‐30 августа Финляндия (двойной этап) Коувола
19‐20 сентября Латвия (двойной этап) Рига
2‐4 октября Бельгия Спа-Франкоршам
9‐11 октября Португалия Монталегре
16‐18 октября Испания Барселона
30‐31 октября ОАЭ Абу-Даби
11‐13 декабря Германия Нюрбругринг

Дополнительная информация: Хэл Ридж

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Серия Ралли-Кросс
Автор Иван Матушкин

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