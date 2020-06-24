Новый календарь ралли-кросса: три сдвоенных этапа, старт в августе

Мировой ралли-кросс (WRX) опубликовал новую версию календаря на сезон-2020. Чемпионат стартует 22 августа в Швеции. Гонки пройдут на восьми трассах, но турнир расширят до 11 этапов за счет проведения трех сдвоенных.

Сдвоенные этапы примут три первых трассы чемпионата: в Швеции, Финляндии и Латвии. Субботние и воскресные заезды на этих трассах будут считаться отдельными этапами с начислением очков.

Ранее предполагалось, что сдвоенный этап также примет Абу-Даби, но теперь от этих планов решили отказаться. Завершиться чемпионат 13 декабря в Германии.

Календарь World RX на 2020 год: