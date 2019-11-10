Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса
Развязка всего сезона случилась в самой последней гонке, два главных соперника за титул столкнулись, а судьба чемпионства решилась исходя из количества побед.
Перед финальным этапом сезона чемпионата мира по ралли-кроссу, который состоялся на автодроме «Килларни» в Южной Африке, на титул претендовали четыре гонщика – Андреас Баккеруд, Никлас Гронхольм, а также братья Тимми и Кевин Хансены.
Именно эта четверка и заняла первые строчки по итогам квалификационных заездов, а потом захватила лидерство в полуфиналах. Баккеруд опередил Гронхольма, выиграв первую гонку, а во второй Тимми финишировал в трех десятых впереди брата. Результаты полуфинала сделали коллектив Хансенов обладателем титула в зачете команд – а вот чемпион должен был определиться в самом последнем заезде сезона. После начисления очков за квалификационные хиты и полуфиналы претендентов осталось только двое – Тимми Хансен и Баккеруд. Причем два пилота начали заезд с первого ряда.
Баккеруд выиграл старт, но не смог оторваться от Хансена. В одном из поворотов скорость шведа оказалась явно выше, чем у норвежца, и двигавшиеся в глубоком заносе машины стокнулись. Audi Баккеруда ударилась о барьер, но продолжила движение, не так сильно потеряв в скорости – в то время как Peugeot Тимми развернуло, а следом контроль над своей машиной и находившийся в хвосте группы Кевин Хансен.
Баккеруд в итоге финишировал на 2-й позиции, Тимми Хансен – на 4-й. В итоге оба претендента на титул набрали по 211 баллов. Так как в этом случае титул отдается гонщику с большим числом побед, чемпионом стал Хансен: в этом году он выигрывал гонки четыре раза против всего одного у Баккеруда. Бронзовым призером стал Кевин Хансен.
Гонщик из Казани Тимур Тимерзянов в четвертый раз в сезоне прошел в финальный заезд, закончив полуфинал третьим после Баккеруда и Гронхольма. Благодаря столкнувшимся соперникам он закончил гонку третьим и в третий раз в сезоне поднялся на подиум. Тимерзянов по итогам чемпионата занял пятую позицию, уступив своему напарнику Гронхольму.
Еще один российский гонщик, Матвей Фуражкин, провел третий этап в главном классе ралли-кросса и закончил его 13-м – на грани прохождения в полуфинал.
Итоги сезона World RX (топ-20):
|Поз.
|Пилот
|Очки
|1
|Тимми Хансен
|211
|2
|Андреас Баккеруд
|211
|3
|Кевин Хансен
|199
|4
|Никлас Гронхольм
|186
|5
|Тимур Тимерзянов
|142
|6
|Янис Бауманис
|137
|7
|Антон Марклунд
|119
|8
|Лайам Доран
|114
|9
|Тимо Шайдер
|109
|10
|Кристиан Сабо
|91
|11
|Рокас Бациушка
|76
|12
|Герлан Шишери
|61
|13
|Сириль Ремо
|43
|14
|Рейнис Нитишс
|40
|15
|Йони Виман
|39
|16
|Кевин Аббринг
|35
|17
|Себастьян Эрикссон
|29
|18
|Гийом де Риддер
|29
|19
|Оливер Беннетт
|20
|20
|Томас Хейккинен
|15
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Этап
|Килларни
|Автор
|Денис Буденков
Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса
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