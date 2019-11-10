Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса

Перед финальным этапом сезона чемпионата мира по ралли-кроссу, который состоялся на автодроме «Килларни» в Южной Африке, на титул претендовали четыре гонщика – Андреас Баккеруд, Никлас Гронхольм, а также братья Тимми и Кевин Хансены.

Именно эта четверка и заняла первые строчки по итогам квалификационных заездов, а потом захватила лидерство в полуфиналах. Баккеруд опередил Гронхольма, выиграв первую гонку, а во второй Тимми финишировал в трех десятых впереди брата. Результаты полуфинала сделали коллектив Хансенов обладателем титула в зачете команд – а вот чемпион должен был определиться в самом последнем заезде сезона. После начисления очков за квалификационные хиты и полуфиналы претендентов осталось только двое – Тимми Хансен и Баккеруд. Причем два пилота начали заезд с первого ряда.

Баккеруд выиграл старт, но не смог оторваться от Хансена. В одном из поворотов скорость шведа оказалась явно выше, чем у норвежца, и двигавшиеся в глубоком заносе машины стокнулись. Audi Баккеруда ударилась о барьер, но продолжила движение, не так сильно потеряв в скорости – в то время как Peugeot Тимми развернуло, а следом контроль над своей машиной и находившийся в хвосте группы Кевин Хансен.

Баккеруд в итоге финишировал на 2-й позиции, Тимми Хансен – на 4-й. В итоге оба претендента на титул набрали по 211 баллов. Так как в этом случае титул отдается гонщику с большим числом побед, чемпионом стал Хансен: в этом году он выигрывал гонки четыре раза против всего одного у Баккеруда. Бронзовым призером стал Кевин Хансен.

Гонщик из Казани Тимур Тимерзянов в четвертый раз в сезоне прошел в финальный заезд, закончив полуфинал третьим после Баккеруда и Гронхольма. Благодаря столкнувшимся соперникам он закончил гонку третьим и в третий раз в сезоне поднялся на подиум. Тимерзянов по итогам чемпионата занял пятую позицию, уступив своему напарнику Гронхольму.

Еще один российский гонщик, Матвей Фуражкин, провел третий этап в главном классе ралли-кросса и закончил его 13-м – на грани прохождения в полуфинал.