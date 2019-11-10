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Ралли-Кросс / Килларни / Отчет об этапе

Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса

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Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса
Автор:
10 нояб. 2019 г., 14:05

Развязка всего сезона случилась в самой последней гонке, два главных соперника за титул столкнулись, а судьба чемпионства решилась исходя из количества побед.

Перед финальным этапом сезона чемпионата мира по ралли-кроссу, который состоялся на автодроме «Килларни» в Южной Африке, на титул претендовали четыре гонщика – Андреас Баккеруд, Никлас Гронхольм, а также братья Тимми и Кевин Хансены.

Именно эта четверка и заняла первые строчки по итогам квалификационных заездов, а потом захватила лидерство в полуфиналах. Баккеруд опередил Гронхольма, выиграв первую гонку, а во второй Тимми финишировал в трех десятых впереди брата. Результаты полуфинала сделали коллектив Хансенов обладателем титула в зачете команд – а вот чемпион должен был определиться в самом последнем заезде сезона. После начисления очков за квалификационные хиты и полуфиналы претендентов осталось только двое – Тимми Хансен и Баккеруд. Причем два пилота начали заезд с первого ряда.

Баккеруд выиграл старт, но не смог оторваться от Хансена. В одном из поворотов скорость шведа оказалась явно выше, чем у норвежца, и двигавшиеся в глубоком заносе машины стокнулись. Audi Баккеруда ударилась о барьер, но продолжила движение, не так сильно потеряв в скорости – в то время как Peugeot Тимми развернуло, а следом контроль над своей машиной и находившийся в хвосте группы Кевин Хансен. 

 

Баккеруд в итоге финишировал на 2-й позиции, Тимми Хансен – на 4-й. В итоге оба претендента на титул набрали по 211 баллов. Так как в этом случае титул отдается гонщику с большим числом побед, чемпионом стал Хансен: в этом году он выигрывал гонки четыре раза против всего одного у Баккеруда. Бронзовым призером стал Кевин Хансен.

Гонщик из Казани Тимур Тимерзянов в четвертый раз в сезоне прошел в финальный заезд, закончив полуфинал третьим после Баккеруда и Гронхольма. Благодаря столкнувшимся соперникам он закончил гонку третьим и в третий раз в сезоне поднялся на подиум. Тимерзянов по итогам чемпионата занял пятую позицию, уступив своему напарнику Гронхольму.

Еще один российский гонщик, Матвей Фуражкин, провел третий этап в главном классе ралли-кросса и закончил его 13-м – на грани прохождения в полуфинал.

Итоги сезона World RX (топ-20):

Поз. Пилот Очки
1 Sweden Тимми Хансен 211
2 Norway Андреас Баккеруд 211
3 Sweden Кевин Хансен 199
4 Finland Никлас Гронхольм 186
5 Russian Federation Тимур Тимерзянов 142
6 Latvia Янис Бауманис 137
7 Sweden Антон Марклунд 119
8 United Kingdom Лайам Доран 114
9 Germany Тимо Шайдер 109
10 Hungary Кристиан Сабо 91
11 Lithuania Рокас Бациушка 76
12 France Герлан Шишери 61
13 France Сириль Ремо 43
14 Latvia Рейнис Нитишс 40
15 Finland Йони Виман 39
16 Netherlands Кевин Аббринг 35
17 Sweden Себастьян Эрикссон 29
18 Belgium Гийом де Риддер 29
19 United Kingdom Оливер Беннетт 20
20 Finland Томас Хейккинен 15

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Об этой статье

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