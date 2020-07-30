Мировой ралли-кросс отменил этап в Абу-Даби

Этап в ОАЭ должен был пройти 30-31 октября и стать предпоследним в сезоне, но огрганичения, вызванные коронавирусной пандемией, вынудили отказаться от этих планов.

«В свете сохраняющейся глобальной угрозы, вызванной COVID-19, этап чемпионата мира по ралли-кроссу, который должен был пройти на трассе «Яс-Марина», в этом году, к сожалению, не состоится, – сказано в официальном заявлении. – Здоровье и безопасность всех, кто связан с чемпионатом, остается для нас главным приоритетом в нынешних непростых условиях.

Мы готовимся пригласить гонщиков, команды и болельщиков на «Яс-Марину» в 2021 году».

Таким образом, в стартующем 22 августа сезоне WorldRX осталось семь этапов, причем три первых – в Швеции, Финляндии и Латвии – будут сдвоенными. Завершится чемпиона уже зимой на Нюрбургринге».

Отмена гонки должна стать тревожным сигналом для Формулы 1, которая, по имеющейся информации, собирается завершить сезон гонками в Бахрейне и Абу-Даби. Пока эти Гран При не подтверждены официально, но предположительно должны пройти в конце ноября и первой половине декабря.