Мировой ралли-кросс опубликовал новый календарь. Сезон стартует в августе

Чемпионат мира по ралли-кроссу полностью переделал календарь на 2020 год. Из-за пандемии коронавируса гоночная серия перенесла множество этапов. Теперь в WRX обнародовали новое расписание.

Сезон начнется в конце августа в Швеции. Изначально этот этап был запланирован на первые выходные июля. Сентябрьские этапы во Франции и Латвии сохранили первоначальные даты. На октябрь ралли-кросс запланировал сразу три гонки.

При этом из календаря выпали этапы в Норвегии и ЮАР. Основной причиной стала большая удаленность Южной Африки от Европы и вытекающие из этого сложности с логистикой при проведении компактного сезона.

В ноябре WRX проведет первый сдвоенный этап. Он пройдет на Яс-Марине в Объединенных Арабских Эмиратах. Сезон завершится декабрьским этапом на Нюрбургринге.