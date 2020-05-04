Мировой ралли-кросс опубликовал новый календарь. Сезон стартует в августе
Первую гонку чемпионата WRX запланировали на конец августа. Финал пройдет на Нюрбургринге в декабре
Чемпионат мира по ралли-кроссу полностью переделал календарь на 2020 год. Из-за пандемии коронавируса гоночная серия перенесла множество этапов. Теперь в WRX обнародовали новое расписание.
Сезон начнется в конце августа в Швеции. Изначально этот этап был запланирован на первые выходные июля. Сентябрьские этапы во Франции и Латвии сохранили первоначальные даты. На октябрь ралли-кросс запланировал сразу три гонки.
При этом из календаря выпали этапы в Норвегии и ЮАР. Основной причиной стала большая удаленность Южной Африки от Европы и вытекающие из этого сложности с логистикой при проведении компактного сезона.
В ноябре WRX проведет первый сдвоенный этап. Он пройдет на Яс-Марине в Объединенных Арабских Эмиратах. Сезон завершится декабрьским этапом на Нюрбургринге.
|Швеция
|Хельес
|20-23 августа
|Франция
|Лоэак
|4-6 сентября
|Латвия
|Бикерниеки
|18-20 сентября
|Бельгия
|Спа-Франкоршам
|2-4 октября
|Португалия
|Монталегре
|9-11 октября
|Испания
|Каталунья
|16-18 октября
|ОАЭ (1 эт.)
|Яс-Марина
|29-31 октября
|ОАЭ (2 эт.)
|Яс-Марина
|29-31 октября
|Германия
|Нюрбургринг
|11-13 декабря
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Хэл Ридж
Мировой ралли-кросс опубликовал новый календарь. Сезон стартует в августе
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