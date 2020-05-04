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Ралли-Кросс / Новость

Мировой ралли-кросс опубликовал новый календарь. Сезон стартует в августе

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Мировой ралли-кросс опубликовал новый календарь. Сезон стартует в августе
Автор:
4 мая 2020 г., 16:24

Первую гонку чемпионата WRX запланировали на конец августа. Финал пройдет на Нюрбургринге в декабре

Чемпионат мира по ралли-кроссу полностью переделал календарь на 2020 год. Из-за пандемии коронавируса гоночная серия перенесла множество этапов. Теперь в WRX обнародовали новое расписание.

Сезон начнется в конце августа в Швеции. Изначально этот этап был запланирован на первые выходные июля. Сентябрьские этапы во Франции и Латвии сохранили первоначальные даты. На октябрь ралли-кросс запланировал сразу три гонки.

При этом из календаря выпали этапы в Норвегии и ЮАР. Основной причиной стала большая удаленность Южной Африки от Европы и вытекающие из этого сложности с логистикой при проведении компактного сезона.

В ноябре WRX проведет первый сдвоенный этап. Он пройдет на Яс-Марине в Объединенных Арабских Эмиратах. Сезон завершится декабрьским этапом на Нюрбургринге.

 
Sweden Швеция Хельес 20-23 августа
France Франция Лоэак 4-6 сентября
Latvia Латвия Бикерниеки 18-20 сентября
Belgium Бельгия Спа-Франкоршам 2-4 октября
Portugal Португалия Монталегре 9-11 октября
Spain Испания Каталунья 16-18 октября
United Arab Emirates ОАЭ (1 эт.) Яс-Марина 29-31 октября
United Arab Emirates ОАЭ (2 эт.) Яс-Марина 29-31 октября
Germany Германия Нюрбургринг 11-13 декабря

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Серия Ралли-Кросс
Автор Хэл Ридж

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