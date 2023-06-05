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Ралли-Кросс Отчет об этапе

Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон

Этап в португальском Монталегре собрал десять участников и закончился победой действующего обладателя титула

Александр Кабановский
Автор:
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После прошлогоднего перехода на электрический формат чемпионат мира WRX по-прежнему не может привлечь достаточного количества участников – хоть первую гонку и отложили до июня, ее участниками стали только пять команд. 

При этом с интригой, к сожалению, все тоже оказалось не очень: Йохан Кристофферссон, выигравший за шесть последних лет пять мировых титулов, вновь оказался вне досягаемости для соперников.

Швед, который выступает на Volkswagen за собственную команду, методично стал быстрейшим в каждом из четырех отборочных заездов, после чего выиграл в полуфинале и финале. 

Кевин Хансен на Peugeot после не самого быстрого начала уик-энда раскатился к решающей гонке и даже пробовал наседать на Кристофферссона, но в концовке решающей гонки проколол шину и с трудом удержал второе место, не пропустив в финальных поворотах Никласа Гренхольма. 

Себастьен Леб, Lancia Delta Evo-E RX

Себастьен Леб, Lancia Delta Evo-E RX

Особое внимание в Монталегле было приковано к прототипу Lancia Delta Integrale, построенному компанией GCK – машину пилотировал сем Себастьен Леб. Живой легенде автоспорта удалось выйти в финал, однако там 49-летний француз тоже вынужден был замедлиться из-за прокола и финишировал самым последним. 

Сезон мирового ралли-кросса продолжится уже через две недели в Норвегии. 

Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после первого этапа

Поз. Гонщик Машина Очки
1. Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen RX1e 23
2. Sweden Кевин Хансен Peugeot 208 RX1e 16
3. Finland Никлас Гренхольм PWR RX1e 15
4. Norway Оле-Кристиан Вейбю Volkswagen RX1e 12
5. Sweden Клара Андерссон PWR RX1e 11
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