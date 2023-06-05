Мировой ралли-кросс начал новый сезон. Выиграл опять Кристофферссон
Этап в португальском Монталегре собрал десять участников и закончился победой действующего обладателя титула
После прошлогоднего перехода на электрический формат чемпионат мира WRX по-прежнему не может привлечь достаточного количества участников – хоть первую гонку и отложили до июня, ее участниками стали только пять команд.
При этом с интригой, к сожалению, все тоже оказалось не очень: Йохан Кристофферссон, выигравший за шесть последних лет пять мировых титулов, вновь оказался вне досягаемости для соперников.
Швед, который выступает на Volkswagen за собственную команду, методично стал быстрейшим в каждом из четырех отборочных заездов, после чего выиграл в полуфинале и финале.
Кевин Хансен на Peugeot после не самого быстрого начала уик-энда раскатился к решающей гонке и даже пробовал наседать на Кристофферссона, но в концовке решающей гонки проколол шину и с трудом удержал второе место, не пропустив в финальных поворотах Никласа Гренхольма.
Себастьен Леб, Lancia Delta Evo-E RX
Особое внимание в Монталегле было приковано к прототипу Lancia Delta Integrale, построенному компанией GCK – машину пилотировал сем Себастьен Леб. Живой легенде автоспорта удалось выйти в финал, однако там 49-летний француз тоже вынужден был замедлиться из-за прокола и финишировал самым последним.
Сезон мирового ралли-кросса продолжится уже через две недели в Норвегии.
Положение в общем зачете WorldRX 2023 года после первого этапа
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Очки
|1.
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen RX1e
|23
|2.
|Кевин Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|16
|3.
|Никлас Гренхольм
|PWR RX1e
|15
|4.
|Оле-Кристиан Вейбю
|Volkswagen RX1e
|12
|5.
|Клара Андерссон
|PWR RX1e
|11
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