Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге

Третий этап мирового ралли-кросса стартовал на трассе «Бикерниеки». Как и два предыдущих, он пройдет в двухдневном формате – и в третий раз подряд в субботу не нашлось соперников у Йохана Кристофферсона.

Чемпион WRX сохранил больше свежих шин для полуфинала и финала, что дало заметное преимущество гонщику на VW Polo своей собственной команды.

Гронхольм-младший, лучше проехавший на предварительной стадии, в своем полуфинале уступил Маттиасу Экстрему, потому в решающей гонке стартовал лишь со второго ряда. Это и решило судьбу победы. Не в меру активный Робин Ларссон устроил в послестартовой связке большой завал, позволив Кристофферссону сразу уехать от соперников.

Йохан уверенно победил, опередив Экстрема и проскочившего на третье место действующего чемпиона Тимми Ханссена.

Бессменный российский участник WRX Тимур Тимерзянов показал в квалификационных гонках десятых результат, стартовал в своем полуфинале пятым и закончил заезд на этой же позиции, не пройдя дальше.

Этап мирового ралли-кросса в Риге продолжится в воскресенье.