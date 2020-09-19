Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Ралли-Кросс / Бикерниеки / Отчет о гонке

Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге

Поделились
Комментарии
Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге
Автор:

По итогам квалификационных гонок швед был только вторым, но смог переиграть Никласа Гронхольма

Третий этап мирового ралли-кросса стартовал на трассе «Бикерниеки». Как и два предыдущих, он пройдет в двухдневном формате – и в третий раз подряд в субботу не нашлось соперников у Йохана Кристофферсона. 

Чемпион WRX сохранил больше свежих шин для полуфинала и финала, что дало заметное преимущество гонщику на VW Polo своей собственной команды.

Гронхольм-младший, лучше проехавший на предварительной стадии, в своем полуфинале уступил Маттиасу Экстрему, потому в решающей гонке стартовал лишь со второго ряда. Это и решило судьбу победы. Не в меру активный Робин Ларссон устроил в послестартовой связке большой завал, позволив Кристофферссону сразу уехать от соперников. 

Йохан уверенно победил, опередив Экстрема и проскочившего на третье место действующего чемпиона Тимми Ханссена. 

Бессменный российский участник WRX Тимур Тимерзянов показал в квалификационных гонках десятых результат, стартовал в своем полуфинале пятым и закончил заезд на этой же позиции, не пройдя дальше. 

Этап мирового ралли-кросса в Риге продолжится в воскресенье.  

Угроза коронавируса заставила вновь отменять гонки

Предыдущая новость

Угроза коронавируса заставила вновь отменять гонки

Следующая новость

Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге

Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Этап Бикерниеки
Пилоты Йохан Кристофферссон
Автор Хэл Ридж

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге
RX Ралли-Кросс / Отчет о гонке

Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге

Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге
RX Ралли-Кросс / Отчет о гонке

Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге

Угроза коронавируса заставила вновь отменять гонки
RX Ралли-Кросс / Новость

Угроза коронавируса заставила вновь отменять гонки

Спа задумала невиданное – провести этапы двух чемпионатов мира в один уик-энд
WRC WRC / Новость

Спа задумала невиданное – провести этапы двух чемпионатов мира в один уик-энд

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

24мин
4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге
RX

Экстрем победил Кристофферссона на втором этапе WRX в Риге

Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге
RX

Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге

Угроза коронавируса заставила вновь отменять гонки
RX

Угроза коронавируса заставила вновь отменять гонки

Спа задумала невиданное – провести этапы двух чемпионатов мира в один уик-энд
WRC

Спа задумала невиданное – провести этапы двух чемпионатов мира в один уик-энд

Тимерзянов стал третьим на этапе мирового кросса в Финляндии
RX

Тимерзянов стал третьим на этапе мирового кросса в Финляндии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.