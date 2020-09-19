Лидер World RX Кристофферссон одержал победу в Риге
По итогам квалификационных гонок швед был только вторым, но смог переиграть Никласа Гронхольма
Третий этап мирового ралли-кросса стартовал на трассе «Бикерниеки». Как и два предыдущих, он пройдет в двухдневном формате – и в третий раз подряд в субботу не нашлось соперников у Йохана Кристофферсона.
Чемпион WRX сохранил больше свежих шин для полуфинала и финала, что дало заметное преимущество гонщику на VW Polo своей собственной команды.
Гронхольм-младший, лучше проехавший на предварительной стадии, в своем полуфинале уступил Маттиасу Экстрему, потому в решающей гонке стартовал лишь со второго ряда. Это и решило судьбу победы. Не в меру активный Робин Ларссон устроил в послестартовой связке большой завал, позволив Кристофферссону сразу уехать от соперников.
Йохан уверенно победил, опередив Экстрема и проскочившего на третье место действующего чемпиона Тимми Ханссена.
Бессменный российский участник WRX Тимур Тимерзянов показал в квалификационных гонках десятых результат, стартовал в своем полуфинале пятым и закончил заезд на этой же позиции, не пройдя дальше.
Этап мирового ралли-кросса в Риге продолжится в воскресенье.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Этап
|Бикерниеки
|Пилоты
|Йохан Кристофферссон
|Автор
|Хэл Ридж