Леб и Peugeot останутся в WRX в сезоне 2018 года
Французский производитель подтвердил, что продолжит свою программу в чемпионате мира по ралли-кроссу в следующем году вместе с девятикратным чемпионом WRC.
Peugeot в среду опубликовала заявление, в котором заявила о намерении выступать в 2018 году в Мировом ралли-кроссе вместе со своим пилотом Себастьеном Лебом, заявив также о поддержке введения электрической категории в серии.
Французская марка участвует в WorldRX с 2014 года с командой Кеннета Хансена, как Team Peugeot Hansen. В 2015 году она выиграла титул в командном зачете на 208 WRX.
В заявлении не указывается, продолжит ли марка сотрудничество с Hansen Motorsport, и какие пилоты кроме Леба будут пилотировать за команду в 2018 году.
В этом сезоне партнерами француза являются шведы Тимми Хансен и Кевин Хансен, но последний выступает на машине более старой спецификации.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Хэл Ридж
Леб и Peugeot останутся в WRX в сезоне 2018 года
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