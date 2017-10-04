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Ралли-Кросс / Новость

Леб и Peugeot останутся в WRX в сезоне 2018 года

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Леб и Peugeot останутся в WRX в сезоне 2018 года
Автор:
4 окт. 2017 г., 17:21

Французский производитель подтвердил, что продолжит свою программу в чемпионате мира по ралли-кроссу в следующем году вместе с девятикратным чемпионом WRC.

Себастьен Лёб, Team Peugeot Hansen, Peugeot 208 WRX
Себастьен Лёб, Team Peugeot Hansen, Peugeot 208 WRX
Себастьен Лёб, Team Peugeot Hansen, Peugeot 208 WRX
Peugeot 208 WRX Себастьена Лёба, Team Peugeot Hansen
Себастьен Лёб, Team Peugeot Hansen, Peugeot 208 WRX

Peugeot в среду опубликовала заявление, в котором заявила о намерении выступать в 2018 году в Мировом ралли-кроссе вместе со своим пилотом Себастьеном Лебом, заявив также о поддержке введения электрической категории в серии.

Французская марка участвует в WorldRX с 2014 года с командой Кеннета Хансена, как Team Peugeot Hansen. В 2015 году она выиграла титул в командном зачете на 208 WRX.

В заявлении не указывается, продолжит ли марка сотрудничество с Hansen Motorsport, и какие пилоты кроме Леба будут пилотировать за команду в 2018 году.

В этом сезоне партнерами француза являются шведы Тимми Хансен и Кевин Хансен, но последний выступает на машине более старой спецификации.

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Серия Ралли-Кросс
Автор Хэл Ридж

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