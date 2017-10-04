Леб и Peugeot останутся в WRX в сезоне 2018 года

Peugeot в среду опубликовала заявление, в котором заявила о намерении выступать в 2018 году в Мировом ралли-кроссе вместе со своим пилотом Себастьеном Лебом, заявив также о поддержке введения электрической категории в серии.

Французская марка участвует в WorldRX с 2014 года с командой Кеннета Хансена, как Team Peugeot Hansen. В 2015 году она выиграла титул в командном зачете на 208 WRX.

В заявлении не указывается, продолжит ли марка сотрудничество с Hansen Motorsport, и какие пилоты кроме Леба будут пилотировать за команду в 2018 году.

В этом сезоне партнерами француза являются шведы Тимми Хансен и Кевин Хансен, но последний выступает на машине более старой спецификации.