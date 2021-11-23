Коллектив, руководимый Герленом Шишери, озвучил свои планы на новый сезон чемпионата мира WRX. С 2022 года эти соревнования будут проводиться на технике с едиными электромоторами компании Kreisel – при этом шасси участники смогут строить самостоятельно.

В GCK сделали выбор в пользу культовой модели Lancia Delta Integrale – машины, которая шесть раз подряд приносила итальянской компании титул чемпиона мира по ралли на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века.

Созданием автомобиля займется родственная компания GCK Exclusiv-e, а сама машина получила название Lancia Delta Evo-e. Кто будет ее пилотировать, пока неизвестно.

Боссы мирового ралли-кросса подтвердили, что в 2022 году на старт выйдут 14 гонщиков. О желании побороться за титул уже заявили команды Kristoffersson Motorsport, Munnich Motorsport и ES Motorsport.

Финальный уик-энд бензинового ралли-кросса пройдет в ближайшие выходные на «Нюрбургринге». Перед его стартом в общем зачете лидирует швед Тимми Хансен.

Рендер Lancia Delta Evo-e от команды GCK Фото: GCK RX Team