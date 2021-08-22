Хансены сделали второй подряд семейный дубль на этапе WRX
Прокол шины в полуфинале лишил трехкратного чемпиона мира побороться за победу с более молодыми соотечественниками
Братья Хансен, выступающие на автомобилях Peugeot 208 за свою семейную команду, закончили на двух первых местах прошедший в Швеции этап чемпионата мира по ралли-кроссу.
Таким образом, семейным дублем двух этих спортсменов закончился второй этап турнира из двух состоявшихся в этом году. Но если в конце июля в Барселоне победа досталась Кевину Хансену, на этот раз лучшим пилотом уик-энда стал Тимми.
Впрочем, стоит вспомнить, что в мировом ралли-кроссе нет жесткой зависимости между местом на финише финала и количеством набранных очков (т.к. баллы в зачет чемпионата по отдельности начисляются по итогам трех раундов этапа – квалификации, полуфинала и финала). И Кевин Хансен, который официально объявлен серебряным призером соревнований, за уик-энд набрал на один балл меньше, чем немец Кевин Аббринг, выступающий на Renault.
Причиной стали неважные выступления Кевина в квалификации, где он не попал даже в первую пятерку. Тимми же уже в субботу продемонстрировал серьезность своих намерений, опередив всех соперников по количеству набранных за четыре раунда квалификационных баллов.
Однако серьезной угрозой для Хансенов и в общем зачете, и по ходу уик-энда был трехкратный чемпион мира Йохан Кристофферсон, выступающий на автомобиле Audi за команду двукратного чемпиона DTM Маттиаса Экстрема. По итогам квалификационных заездов он стал вторым, уступив Тимми Хансену всего 2 квалификационных балла (183 против 185-ти). Поэтому для Кевина и Тимми стало более чем хорошей новостью, когда, лидируя в одном из полуфиналов, пилот был вынужден остановиться из-за прокола и не смог пройти в финал.
Выиграв свои полуфиналы, братья в решающем заезде стартовали с двух первых позиций. Кевин не стал всерьез бороться за лидерство в первом повороте – после чего судьба победы в финале была, по большому счету, решена.
Успех на домашнем этапе позволил Тимми перехватить у Кевина лидерство в общем зачете чемпионата. Теперь братьев разделяет 8 очков, а их ближайшим преследователем остается венгр Кристиан Сабо, уступающий Тимми 17 баллов. Кристофферсон занимает 4-е место с отставанием в 20 очков от лидера.
Читайте также:
Результаты финала
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Тимми Хансен
|Peugeot 208
|2
|Кевин Хансен
|Peugeot 208
|1.049
|1.049
|3
|Кевин Аббринг
|Renault Megane RS
|1.645
|0.596
|4
|Энцо Иде
|Audi S1
|3.154
|1.509
|5
|Кристиан Сабо
|Hyundai i20
|3.696
|0.542
|6
|Juha Rytkönen
|Ford Fiesta
|4.636
|0.940