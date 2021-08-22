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Ралли-Кросс Отчет о гонке

Хансены сделали второй подряд семейный дубль на этапе WRX

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, главный редактор

Прокол шины в полуфинале лишил трехкратного чемпиона мира побороться за победу с более молодыми соотечественниками

Хансены сделали второй подряд семейный дубль на этапе WRX

Братья Хансен, выступающие на автомобилях Peugeot 208 за свою семейную команду, закончили на двух первых местах прошедший в Швеции этап чемпионата мира по ралли-кроссу. 

Таким образом, семейным дублем двух этих спортсменов закончился второй этап турнира из двух состоявшихся в этом году. Но если в конце июля в Барселоне победа досталась Кевину Хансену, на этот раз лучшим пилотом уик-энда стал Тимми.

Впрочем, стоит вспомнить, что в мировом ралли-кроссе нет жесткой зависимости между местом на финише финала и количеством набранных очков (т.к. баллы в зачет чемпионата по отдельности начисляются по итогам трех раундов этапа – квалификации, полуфинала и финала). И Кевин Хансен, который официально объявлен серебряным призером соревнований, за уик-энд набрал на один балл меньше, чем немец Кевин Аббринг, выступающий на Renault.

Причиной стали неважные выступления Кевина в квалификации, где он не попал даже в первую пятерку. Тимми же уже в субботу продемонстрировал серьезность своих намерений, опередив всех соперников по количеству набранных за четыре раунда квалификационных баллов.

Однако серьезной угрозой для Хансенов и в общем зачете, и по ходу уик-энда был трехкратный чемпион мира Йохан Кристофферсон, выступающий на автомобиле Audi за команду двукратного чемпиона DTM Маттиаса Экстрема. По итогам квалификационных заездов он стал вторым, уступив Тимми Хансену всего 2 квалификационных балла (183 против 185-ти). Поэтому для Кевина и Тимми стало более чем хорошей новостью, когда, лидируя в одном из полуфиналов, пилот был вынужден остановиться из-за прокола и не смог пройти в финал.

Выиграв свои полуфиналы, братья в решающем заезде стартовали с двух первых позиций. Кевин не стал всерьез бороться за лидерство в первом повороте – после чего судьба победы в финале была, по большому счету, решена.

Успех на домашнем этапе позволил Тимми перехватить у Кевина лидерство в общем зачете чемпионата. Теперь братьев разделяет 8 очков, а их ближайшим преследователем остается венгр Кристиан Сабо, уступающий Тимми 17 баллов. Кристофферсон занимает 4-е место с отставанием в 20 очков от лидера.

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Результаты финала

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Sweden Тимми Хансен Peugeot 208    
2 Sweden Кевин Хансен Peugeot 208 1.049 1.049
3 Netherlands Кевин Аббринг Renault Megane RS 1.645 0.596
4 Belgium Энцо Иде Audi S1 3.154 1.509
5 Hungary Кристиан Сабо Hyundai i20 3.696 0.542
6 Juha Rytkönen Ford Fiesta 4.636 0.940

 

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