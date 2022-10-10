Кристофферссон продолжил серию побед в WRX

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Отчеты о блистательных успехах Йохана Кристофферссона, кажется, несколько поднадоели даже самому шведу – потому субботу на знаменитой арденнской трассе он провел из рук вон плохо, не выиграв ни одного отборочного заезда и став только третьим в полуфинале.

Но даже это не помогло соперникам гонщика VW. В первом повороте финала Никлас Гронхольм и Кевин Ханссен настолько увлеклись борьбой друг с другом, что Кристофферссон сразу же проскочил с четвертого места на второе.

Лидировал Тимми Ханссен, но на торможении в шпильке, построенной в знаменитом повороте Радийон, возникла цепная авария. Гронхольм ударил сзади Кевина Ханссена, тот – Кристофферссона, а Йохан, в свою очередь, отправил на обочину Тимми.

В итоге виновником аварии судьи предсказуемо назвали победителя прошлого этапа Гронхольма, а первым привычно финишировал Йохан Кристофферссон. Подиум дополнили Кевин Ханссен и 19-летний протеже лидера сезона Густав Бергстрем.

Днем позже соперники главного фаворита получили новую надежду – в предварительных заездах у Йохана на высокой скорости лопнула шина, и ее фрагменты вырвали у VW дверь. Но даже это не сдержало шведского гонщика: в главном заезде он стартовал первым и лидировал всю дистанцию, опередив Гронхольма и того же Бергстрема.

Теперь у Кристофферссона 131 очко и без пяти минут пятый титул чемпиона мира. А вот борьба братьев Хансенов, Гронхольма и Оле-Кристиана Вейбю за второе место обещает получиться эпической – вся эта четверка укладывается в три очка (90-87).

Сезон WRX продолжится еще одним сдвоенным уик-эндом, который пройдет 30 октября в Барселоне.

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