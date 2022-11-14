Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»
Участники мирового ралли-кросса провели заключительный этап сезона, на котором стало известно имя вице-чемпиона
Заключительный уик-энд стал отражением всего сезона. Никто из соперников не смог всерьез конкурировать с электрическим VW Йохана Кристофферссона. С первой тренировки швед возглавил протокол – и больше не покидал первой строчки до финиша главного финала.
Из десяти этапов нынешнего сезона гонщик выиграл восемь: такой результативности нет даже у Макса Ферстаппена в Формуле 1.
Главной же интригой уик-энда на «Нюрбургринге» стала борьба за вице-чемпионское звание. Тимми Хансен, у которого было небольшое преимущество по очкам, казался главным претендентом, но на старте решающего заезда гонщик на Peugeot увлекся контактной борьбой и едва все не испортил, откатившись назад.
На счастье чемпиона WRX 2019, его младший брат Кевин опередил в гонке Никласа Гренхольма, потому Тимми устроил и финиш на четвертом месте, чтобы стать по итогам сезона первым после Кристофферссона.
Герлен Шишери, Lancia Delta Evo-e RX
Одним из события этапа стал дебют электрической Lancia Delta. Машина, которую пилотировал опытный Герлен Шишери, оказалась на удивление шустрой, но вот удача явно была не на ее стороне.
В суббота Delta оказалась повреждена в аварии уже в первой отборочной гонке, к воскресенью ее починили, и Шишери даже был близок к финалу, но при атаке поребриков у новинки рассыпалась подвеска.
Итоговое положение в общем зачете WorldRX 2022 года
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Очки
|1.
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen RX1e
|182
|2.
|Тимми Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|135
|3.
|Кевин Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|128
|4.
|Никлас Гренхольм
|PWR RX1e
|127
|5.
|Оле-Кристиан Вейбю
|Volkswagen RX1e
|123
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