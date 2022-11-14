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Заключительный уик-энд стал отражением всего сезона. Никто из соперников не смог всерьез конкурировать с электрическим VW Йохана Кристофферссона. С первой тренировки швед возглавил протокол – и больше не покидал первой строчки до финиша главного финала.

Из десяти этапов нынешнего сезона гонщик выиграл восемь: такой результативности нет даже у Макса Ферстаппена в Формуле 1.

Главной же интригой уик-энда на «Нюрбургринге» стала борьба за вице-чемпионское звание. Тимми Хансен, у которого было небольшое преимущество по очкам, казался главным претендентом, но на старте решающего заезда гонщик на Peugeot увлекся контактной борьбой и едва все не испортил, откатившись назад.

На счастье чемпиона WRX 2019, его младший брат Кевин опередил в гонке Никласа Гренхольма, потому Тимми устроил и финиш на четвертом месте, чтобы стать по итогам сезона первым после Кристофферссона.

Герлен Шишери, Lancia Delta Evo-e RX

Одним из события этапа стал дебют электрической Lancia Delta. Машина, которую пилотировал опытный Герлен Шишери, оказалась на удивление шустрой, но вот удача явно была не на ее стороне.

В суббота Delta оказалась повреждена в аварии уже в первой отборочной гонке, к воскресенью ее починили, и Шишери даже был близок к финалу, но при атаке поребриков у новинки рассыпалась подвеска.

Итоговое положение в общем зачете WorldRX 2022 года

Поз. Гонщик Машина Очки 1. Йохан Кристофферссон Volkswagen RX1e 182 2. Тимми Хансен Peugeot 208 RX1e 135 3. Кевин Хансен Peugeot 208 RX1e 128 4. Никлас Гренхольм PWR RX1e 127 5. Оле-Кристиан Вейбю Volkswagen RX1e 123