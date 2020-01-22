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Ралли-Кросс / Новость

Кристофферссон задумался о возвращении из WTCR в ралли-кросс

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Кристофферссон задумался о возвращении из WTCR в ралли-кросс
Автор:
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
22 янв. 2020 г., 14:34

В свете решения Volkswagen покинуть мировой Туринг двукратный чемпион WRX начал готовить свое возвращение в серию, где выступал до 2018 года.

Швед стал сильнейшим в мировом ралли-кроссе дважды подряд, выступая за команду Петтера Сольберга на VW. Когда в конце 2018-го Сольберг решил свернуть выступления, Кристофферсон предпочел не искать другие варианты, а переключиться на WTCR.

Одержав три победы, Йохан стал пятым в общем зачете. Однако его ждал новый удар – в ноябре концерн Volkswagen объявил о закрытии всех гоночных программ, не связанных с электромобилями.  

Кристофферссон уже выступил в одном из норвежских ралли в составе своей собственной команды KMS, а также анонсировал участие в Ралли Швеция. Но других планов на 2020-й у него нет.

«Все стало известно слишком поздно, – объяснил гонщик Motorsport.com. – Но сейчас я работаю над несколькими разными вариантами. Изначально их было множество, сейчас осталось два или три. Надеюсь, после Ралли Швеция получится заняться ими вплотную . 

Я думаю про ралли, кольцевые гонки и ралли-кросс. Будет ли это всего пара гонок или больше, какой именно чемпионат – европейский, мировой или даже скандинавский, – пока сказать не могу.  

Шведский Туринг – тоже вариант, как и раллийный чемпионат страны. 

Мыслей много, но важно помнить, что если уж ты входишь в какой-то проект, то должен быть конкурентоспособен и чувствовать себя комфортно. Если сложить все факторы воедино, возможных вариантов сразу станет совсем немного».

В 2020 году один из этапов чемпионата мира по ралли-кроссу пройдет на трассе «Игора» неподалеку от Санкт-Петербурга.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , WTCR
Пилоты Йохан Кристофферссон
Автор Хэл Ридж

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