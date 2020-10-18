Кристофферссон выиграл второй этап WRX в Барселоне
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Лидер чемпионата увеличил свой отрыв
Лидер чемпионата мира по ралли-кроссу Йохан Кристоферссон выиграл второй этап сезона в Каталонии. Швед завершил квалификационные заезды только с пятым результатом, однако затем уверенно выиграл и полуфинальный, и финальный заезды.
В финале Кристофферссон на две с лишним секунды опередил своего соотечественника и одного из ближайших преследователей Тимми Хансена. Тройку замкнул еще один швед Антон Марклунд.
Шедший до этапа вторым в чемпионате Маттиас Экстрем завершил квалификацию лидером, а в своем полуфинале проиграл только Кристофферссону. Однако в финале ветеран оказался четвертым.
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Этап
|Барселона
|Пилоты
|Йохан Кристофферссон
|Автор
|Иван Матушкин
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Кристофферссон выиграл второй этап WRX в Барселоне
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