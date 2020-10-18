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Ралли-Кросс / Барселона / Новость

Кристофферссон выиграл второй этап WRX в Барселоне

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Кристофферссон выиграл второй этап WRX в Барселоне
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, редактор

Лидер чемпионата увеличил свой отрыв

Лидер чемпионата мира по ралли-кроссу Йохан Кристоферссон выиграл второй этап сезона в Каталонии. Швед завершил квалификационные заезды только с пятым результатом, однако затем уверенно выиграл и полуфинальный, и финальный заезды.

В финале Кристофферссон на две с лишним секунды опередил своего соотечественника и одного из ближайших преследователей Тимми Хансена. Тройку замкнул еще один швед Антон Марклунд. 

Шедший до этапа вторым в чемпионате Маттиас Экстрем завершил квалификацию лидером, а в своем полуфинале проиграл только Кристофферссону. Однако в финале ветеран оказался четвертым. 

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Этап Барселона
Пилоты Йохан Кристофферссон
Автор Иван Матушкин

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