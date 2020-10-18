Кристофферссон выиграл второй этап WRX в Барселоне

Лидер чемпионата мира по ралли-кроссу Йохан Кристоферссон выиграл второй этап сезона в Каталонии. Швед завершил квалификационные заезды только с пятым результатом, однако затем уверенно выиграл и полуфинальный, и финальный заезды.

В финале Кристофферссон на две с лишним секунды опередил своего соотечественника и одного из ближайших преследователей Тимми Хансена. Тройку замкнул еще один швед Антон Марклунд.

Шедший до этапа вторым в чемпионате Маттиас Экстрем завершил квалификацию лидером, а в своем полуфинале проиграл только Кристофферссону. Однако в финале ветеран оказался четвертым.