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Ралли-Кросс / Нюрбургринг Отчет об этапе

Кристофферссон вновь стал чемпионом мира по ралли-кроссу

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Четвертый титул достался Йохану Кристофферссону во многом благодаря субботней дисквалификации Тимми Хансена

Кристофферссон вновь стал чемпионом мира по ралли-кроссу

Йохан Кристофферсон завоевал четвертый титул чемпиона мира по ралли-кроссу после двух этапов в один уик-энд на Нюрбургринге. Он выиграл в первый день и стал вторым во второй, так что благодаря заработанным за уик-энд очкам смог выйти в лидеры.

Кристофферсон приехал на уик-энд в Германию с отставанием в 17 очков от Тимми Хансена. Однако в первый день в финале Хансен был дисквалифицирован за столкновение с Никласом Гронхольмом в первом же повороте. В итоге Кристофферсон выиграл первых немецкий этап и смог уже в субботу сократить свой отрыв в чемпионате до четырех очков.

Казалось, что для Тимми Хансена еще не все потеряно. Но Кристофферссон в воскресенье выиграл свой полуфинал, а в финале стал третьим, но впереди Тимми Хансена, который оказался только четвертым. Победу в воскресенье одержал Гронхольм, а брат Тими Хансена Кевин стал вторым.

В итоге у Кристофферссона и у Тимми Хансена по итогам финального уик-энда накопилось одинаковое количество очков: по 217 на каждого! Таким образом, Кристофферссон стал чемпионом благодаря большему количеству побед в финалах.

В двойном этапе в Германии отметился российский гонщик, чемпион Европы в классе RX3 Юрий Белевский. В субботу он показал сенсационный темп, финишировав в финале третьим, а после дисквалификации Хансена став вторым. В воскресенье Белевский неплохо для дебютанта показал себя в квалификационных сессиях, но пройти в полуфиналы россиянину не удалось.

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