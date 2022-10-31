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Ралли-Кросс Отчет об этапе

Кристофферссон стал первым чемпионом электрического ралли-кросса

Шведский гонщик завоевал пятый в карьере титул сильнейшего гонщика WorldRX, одержав победу в Барселоне

Александр Кабановский
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Кристофферссон стал первым чемпионом электрического ралли-кросса
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Говоря откровенно, сомнений именно в таком исходе дебютного ралли-кроссового сезона на технике с электромоторами не было уже давно. За все время со старта сезона Йохан Кристофферссон отдал соперникам всего одну победу, тогда как сам одержал целых шесть. 

Швед, выступающий за собственную команду на VW, мог гарантировать титул уже в субботу по ходу сдвоенного этапа на трассе «Каталунья» – однако в полуфинале закрутился в борьбе с Тимми Хансеном на Peugeot, а в решающей гонке остался только четвертым после штрафа за слишком агрессивные действия в первом повороте. 

Хансен в итоге впервые в 2022 году поднялся на вершину подиума, призерами стали Никлас Гронхольм и – в третий раз подряд – 19-летний Густав Бергстрем. 

Но уже в воскресенье болельщики увидели прежнего Кристофферссона, который стал быстрейшим во всех без исключения сессиях, где выходил на старт. 

За пять кругов финала Йохан уехал от Хансена на пять секунд – и гарантировал себе титул. Третьим финишировал напарник чемпиона Оле-Кристиан Вейбю.

В финале сезона, который пройдет через две недели на «Нюрбургринге», соперникам Кристофферссона предстоит определить, кому достанется второе место – четырех претендентов разделяют всего 11 очков. 

Ник Хайдфельд на трассе ралли-кросса

Ник Хайдфельд на трассе ралли-кросса

Стоит добавить, что в «младшем» зачете RX2e в Барселоне стартовал экс-пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд. Немец не участвовал ни в одной гонке за четыре последних года, однако быстро нашел скорость на асфальто-гравийной трассе. 

В отборочных гонках 45-летний пилот дважды стал седьмым из десяти участников, но в своем полуфинале остался последним, не попав в главный заезд.

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Кристофферссон продолжил серию побед в WRX
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