Кристофферссон дважды опередил соперников на этапе WRX в Риге
Шведский гонщик убедительно продемонстрировал, что сейчас у него нет соперников в мировом ралли-кроссе
В первый уик-энд сентября участники WorldRX провели сдвоенный этап на трассе «Бикерниеки» в столице Латвии. И хотя борьба в каждый из двух дней начиналась с чистого листа, итог ее оба раза оказывался одинаковым.
Йохан Кристофферссон, начав эру электрического ралли-кросс с победы, и на этот раз никого не пустил на вершину подиума. За рулем VW своей собственной команды он всякий раз становился сильнейшим в полуфинале, а затем и в решающей гонке.
При этом в решающих гонках швед вовсе не лидировал от старта до финиша. Всякий раз он начинал борьбу, глядя на задний бампер Peugeot своего давнего соперника Кевина Ханссена – но переигрывал того за счет тактики использования «джокер-круга».
В воскресенье Йохан и вовсе оказался в какой-то момент третьим – кроме Кевина его смог опередить и Тимми Хансен, – но даже это не помешало лидеру сезона первым промчаться под клетчатый флаг.
Семейству Хансенов с итоге досталось три призовых кубка, также на подиум смог подняться напарник Кристофферссона Оле-Кристиан Вейбю, который финишировал третьим в субботу.
Сезон WRX продолжится 18-19 сентября в Португалии.
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Кристофферссон дважды опередил соперников на этапе WRX в Риге
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