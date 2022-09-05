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Предыдущая / Первый этап электрического ралли-кросса собрал восемь машин
Ралли-Кросс Отчет о гонке

Кристофферссон дважды опередил соперников на этапе WRX в Риге

Шведский гонщик убедительно продемонстрировал, что сейчас у него нет соперников в мировом ралли-кроссе

Кристофферссон дважды опередил соперников на этапе WRX в Риге
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В первый уик-энд сентября участники WorldRX провели сдвоенный этап на трассе «Бикерниеки» в столице Латвии. И хотя борьба в каждый из двух дней начиналась с чистого листа, итог ее оба раза оказывался одинаковым. 

Йохан Кристофферссон, начав эру электрического ралли-кросс с победы, и на этот раз никого не пустил на вершину подиума. За рулем VW своей собственной команды он всякий раз становился сильнейшим в полуфинале, а затем и в решающей гонке. 

При этом в решающих гонках швед вовсе не лидировал от старта до финиша. Всякий раз он начинал борьбу, глядя на задний бампер Peugeot своего давнего соперника Кевина Ханссена – но переигрывал того за счет тактики использования «джокер-круга».

В воскресенье Йохан и вовсе оказался в какой-то момент третьим – кроме Кевина его смог опередить и Тимми Хансен, – но даже это не помешало лидеру сезона первым промчаться под клетчатый флаг. 

Семейству Хансенов с итоге досталось три призовых кубка, также на подиум смог подняться напарник Кристофферссона Оле-Кристиан Вейбю, который финишировал третьим в субботу. 

Сезон WRX продолжится 18-19 сентября в Португалии.

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Первый этап электрического ралли-кросса собрал восемь машин
Предыдущая новость

Первый этап электрического ралли-кросса собрал восемь машин

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Кристофферссон дважды опередил соперников на этапе WRX в Риге
Ралли-Кросс Ралли-Кросс

Кристофферссон дважды опередил соперников на этапе WRX в Риге

Шведский гонщик убедительно продемонстрировал, что сейчас у него нет соперников в мировом ралли-кроссе

Первый этап электрического ралли-кросса собрал восемь машин
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