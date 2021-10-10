Кристофферсон выиграл второй подряд этап WRX

Йохан Кристофферсон, выступающий на автомобиле Audi S1 команды KYB EKS JC, выиграл прошедший в Спа бельгийский этап чемпионата мира по ралли-кроссу.

Шведский гонщик показал 2-й результат по ходу субботних квалификационных гонок, а в воскресенье уверенно выиграл финал. Таким образом, трехкратный чемпион мира одержал вторую подряд победу и переместился на 2-е место в общем зачете. Почти вдвое – с 20-ти очков до 12-ти – сократив отставание от занимающего первую строчку соотечественника Тимми Хансена на Peugeot.

Братья Хансены, которые начали нынешний сезон с трех дублей подряд, на этот раз отметились главным образом весьма жесткой ездой.

Сильнее всего от действий братьев пострадал Кевин Аббринг. Сначала голландцу досталось по ходу одной из квалификационных гонок – что не помешало гонщику, выступающему на Renault, стать лучшим по итогам субботы и стартовать с первой позиции в одном из полуфиналов.

Однако в этом же заезде выступали и Хансены – ставшие участниками толкотни на апексе первого поворота, в результате которой Аббринга развернуло и отбросило на последнее место (плюс был поврежден автомобиль). Тимми Хансен после финиша первым делом побежал извиняться перед соперником, а судьи выписали шведу 5 штрафных секунд. Однако всерьез на результаты гонки это не повлияло. Голландец остался за бортом финала, а Тимми прошел в решающий заезд, стал третьим по количеству заработанных на этапе очков и сохранил лидерство в общем зачете.