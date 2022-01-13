Кристофферсон вернет Volkswagen в мировой ралли-кросс

В предстоящем сезоне WRX четырехкратный чемпион по ралли-кроссу Йохан Кристофферссон будет выступать за основанную его отцом команду Kristoffersson Motorsport на машине марки Volkswagen. Напомним, за рулем автомобилей этой марки Йохан завоевал три своих титула (оставшийся – в прошлом году – на Audi).

Напомним, что в конце 2020 года Volkswagen объявила о закрытии всех заводских автоспортивных программ. Впрочем, в случае с Кристофферсонами речь и не идет о привлечении автопроизводителя: шведская команда самостоятельно построит гоночную машину вокруг серийного кузова, купив ключевые агрегаты и детали у сторонних поставщиков.

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В грядущем сезоне, который стартует 2 июля в Швеции, мировой чемпионат по ралли-кроссу переходит на полностью электрические автомобили. Производить батареи и электромоторы (две штуки на машину) для техники топового класса RX1 будет компания Kreisel Electric. Суммарная мощность силовой установки составит 500 киловатт или 680 л.с.

Ранее боссы мирового ралли-кросса подтвердили, что в 2022 году на старт выйдут минимум 14 гонщиков. Помимо Kristoffersson Motorsport, о желании побороться за титул уже заявили коллективы Munnich Motorsport, ES Motorsport и GCK Motorsport.