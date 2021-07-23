Календарь World RX поменяли из-за наводнений в Германии

Погодные бедствия, обрушившиеся на центральную Европу, вынудили организаторов WRX перенести гонки на «Нюрбургринге» с 31 июля – 1 августа на конец ноября.

Сам автодром не пострадал от наводнений, но сейчас он используется в качестве распределительного склада для имущества спасателей и потому не может быть использован для соревнований. Кроме ралли-кросса, также отменены гонки нескольких местных кольцевых серий, намеченные на ближайшее время.

Ранее стало известно, что запланированный на сентябрь этап World RX в Риге решено сделать сдвоенным – такой опыт уже использовался в прошлом году, когда календарь пришлось сильно сокращать из-за пандемии.

Новый сезон мирового ралли-кросса стартует в этот уик-энд в Барселоне.

Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу на 2021 год:

Этап Страна Дата 1. Испания (Барселона) 23-24 июля 2. Швеция (Хельес) 20-22 августа 3. Франция (Лоэак) 3-5 сентября 4. Латвия (Рига) 18-19 сентября 5. Латвия (Рига) 18-19 сентября 6. Бельгия (Спа) 9-10 октября 7. Португалия (Монталегре) 23-24 октября 8. Германия («Нюрбургринг») 27-28 ноября 9. Германия («Нюрбургринг») 27-28 ноября