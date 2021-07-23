Календарь World RX поменяли из-за наводнений в Германии
Автор: Хэл Ридж
Не успев начаться, сезон мирового ралли-кросса вновь получил новое расписание
Погодные бедствия, обрушившиеся на центральную Европу, вынудили организаторов WRX перенести гонки на «Нюрбургринге» с 31 июля – 1 августа на конец ноября.
Сам автодром не пострадал от наводнений, но сейчас он используется в качестве распределительного склада для имущества спасателей и потому не может быть использован для соревнований. Кроме ралли-кросса, также отменены гонки нескольких местных кольцевых серий, намеченные на ближайшее время.
Ранее стало известно, что запланированный на сентябрь этап World RX в Риге решено сделать сдвоенным – такой опыт уже использовался в прошлом году, когда календарь пришлось сильно сокращать из-за пандемии.
Новый сезон мирового ралли-кросса стартует в этот уик-энд в Барселоне.
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Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу на 2021 год:
|Этап
|Страна
|Дата
|1.
|
Испания (Барселона)
|23-24 июля
|2.
|Швеция (Хельес)
|20-22 августа
|3.
|Франция (Лоэак)
|3-5 сентября
|4.
|Латвия (Рига)
|18-19 сентября
|5.
|Латвия (Рига)
|18-19 сентября
|6.
|Бельгия (Спа)
|9-10 октября
|7.
|Португалия (Монталегре)
|23-24 октября
|8.
|Германия («Нюрбургринг»)
|27-28 ноября
|9.
|Германия («Нюрбургринг»)
|27-28 ноября
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Календарь World RX поменяли из-за наводнений в Германии
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