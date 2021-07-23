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Ралли-Кросс Новости

Календарь World RX поменяли из-за наводнений в Германии

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Не успев начаться, сезон мирового ралли-кросса вновь получил новое расписание

Календарь World RX поменяли из-за наводнений в Германии

Погодные бедствия, обрушившиеся на центральную Европу, вынудили организаторов WRX перенести гонки на «Нюрбургринге» с 31 июля – 1 августа на конец ноября. 

Сам автодром не пострадал от наводнений, но сейчас он используется в качестве распределительного склада для имущества спасателей и потому не может быть использован для соревнований. Кроме ралли-кросса, также отменены гонки нескольких местных кольцевых серий, намеченные на ближайшее время. 

Ранее стало известно, что запланированный на сентябрь этап World RX в Риге решено сделать сдвоенным – такой опыт уже использовался в прошлом году, когда календарь пришлось сильно сокращать из-за пандемии.

Новый сезон мирового ралли-кросса стартует в этот уик-энд в Барселоне. 

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Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу на 2021 год:

Этап Страна Дата
1.

Spain Испания (Барселона)

 23-24 июля
2. Sweden Швеция (Хельес) 20-22 августа
3. France Франция (Лоэак) 3-5 сентября
4. Latvia Латвия (Рига) 18-19 сентября
5. Latvia Латвия (Рига) 18-19 сентября
6. Belgium Бельгия (Спа) 9-10 октября
7. Portugal Португалия (Монталегре) 23-24 октября
8. Germany Германия («Нюрбургринг») 27-28 ноября
9. Germany Германия («Нюрбургринг») 27-28 ноября
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Тимерзянов пропустит первый этап мирового ралли-кросса

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Тимерзянов пропустит первый этап мирового ралли-кросса
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