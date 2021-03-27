Календарь мирового ралли-кросса сократили на три этапа

В декабре Всемирный совет FIA утвердил десятиэтапный календарь чемпионата мира по ралли-кроссу. Однако после этого в WRX произошли серьезные изменения – серия получила новых промоутеров, которые одновременно занимаются классическим ралли.

В пятницу стало известно, что календарь ралли-кросса претерпел радикальные изменения. Гонки пройдут с июня по октябрь на семи европейских трассах. К сожалению, возможные августовские соревнования в России в эту версию не попали.

«Постоянные вызова пандемии требуют прагматичных и стратегических решений, – сказано в заявлении организаторов. – Календарь получился сжатым и территориально ограниченным. чтобы соответствовать карантинным протоколам и ограничениям на перемещения».

По сравнению с предыдущей версией, из списка выпали гонки в Финляндии, Азии и ЮАР. Соревнования в Спа переехали на октябрь, а дополнением стал уик-энд на рижской трассе «Бикерниеки». В общей сложности три этапа WRX пройдут на трассах Формулы 1.

Сезон решено было закончить пораньше, чтобы дать командам топовой категории больше времени для подготовки к чемпионату 2022 года, когда ралли-кросс должен перейти на технику с электромоторами.

Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу 2021 года

Этап Дата Страна Место/трасса 1. 12-13 июня Норвегия Хелль 2. 3-4 июля Швеция Хёльес 3. 24-25 июля Испания Барселона 4. 31 июля – 1 августа Германия «Нюрбургринг» 5. 4-5 сентября Франция Лоэак 6. 18-19 сентября Латвия Рига 7. 9-10 октября Бельгия «Спа-Франкоршам»