Календарь мирового ралли-кросса сократили на три этапа
Вместо десяти участникам WRX предстоит провести в этом году только семь этапов, причем все на территории Европы
В декабре Всемирный совет FIA утвердил десятиэтапный календарь чемпионата мира по ралли-кроссу. Однако после этого в WRX произошли серьезные изменения – серия получила новых промоутеров, которые одновременно занимаются классическим ралли.
В пятницу стало известно, что календарь ралли-кросса претерпел радикальные изменения. Гонки пройдут с июня по октябрь на семи европейских трассах. К сожалению, возможные августовские соревнования в России в эту версию не попали.
«Постоянные вызова пандемии требуют прагматичных и стратегических решений, – сказано в заявлении организаторов. – Календарь получился сжатым и территориально ограниченным. чтобы соответствовать карантинным протоколам и ограничениям на перемещения».
По сравнению с предыдущей версией, из списка выпали гонки в Финляндии, Азии и ЮАР. Соревнования в Спа переехали на октябрь, а дополнением стал уик-энд на рижской трассе «Бикерниеки». В общей сложности три этапа WRX пройдут на трассах Формулы 1.
Сезон решено было закончить пораньше, чтобы дать командам топовой категории больше времени для подготовки к чемпионату 2022 года, когда ралли-кросс должен перейти на технику с электромоторами.
Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу 2021 года
|Этап
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|1.
|12-13 июня
|Норвегия
|Хелль
|2.
|3-4 июля
|Швеция
|Хёльес
|3.
|24-25 июля
|Испания
|Барселона
|4.
|31 июля – 1 августа
|Германия
|«Нюрбургринг»
|5.
|4-5 сентября
|Франция
|Лоэак
|6.
|18-19 сентября
|Латвия
|Рига
|7.
|9-10 октября
|Бельгия
|«Спа-Франкоршам»
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Хэл Ридж