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Ралли-Кросс / Новость

Календарь мирового ралли-кросса сократили на три этапа

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Вместо десяти участникам WRX предстоит провести в этом году только семь этапов, причем все на территории Европы

Календарь мирового ралли-кросса сократили на три этапа

В декабре Всемирный совет FIA утвердил десятиэтапный календарь чемпионата мира по ралли-кроссу. Однако после этого в WRX произошли серьезные изменения – серия получила новых промоутеров, которые одновременно занимаются классическим ралли. 

В пятницу стало известно, что календарь ралли-кросса претерпел радикальные изменения. Гонки пройдут с июня по октябрь на семи европейских трассах. К сожалению, возможные августовские соревнования в России в эту версию не попали.  

«Постоянные вызова пандемии требуют прагматичных и стратегических решений, – сказано в заявлении организаторов. – Календарь получился сжатым и территориально ограниченным. чтобы соответствовать карантинным протоколам и ограничениям на перемещения».

По сравнению с предыдущей версией, из списка выпали гонки в Финляндии, Азии и ЮАР. Соревнования в Спа переехали на октябрь, а дополнением стал уик-энд на рижской трассе «Бикерниеки». В общей сложности три этапа WRX пройдут на трассах Формулы 1. 

Сезон решено было закончить пораньше, чтобы дать командам топовой категории больше времени для подготовки к чемпионату 2022 года, когда ралли-кросс должен перейти на технику с электромоторами.

Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу 2021 года

Этап Дата Страна Место/трасса
1. 12-13 июня Norway Норвегия Хелль
2. 3-4 июля Sweden Швеция Хёльес
3. 24-25 июля Spain Испания Барселона
4. 31 июля – 1 августа Germany Германия «Нюрбургринг»
5. 4-5 сентября France Франция Лоэак
6. 18-19 сентября Latvia Латвия Рига
7. 9-10 октября Belgium Бельгия «Спа-Франкоршам»
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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Автор Хэл Ридж

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