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Ралли-Кросс / Новость

Этап мирового ралли-кросса пройдет на «Игоре» летом 2020-го

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Этап мирового ралли-кросса пройдет на «Игоре» летом 2020-го
Автор:
, Ответственный редактор
5 дек. 2019 г., 08:55

Российская гонка включена в календарь чемпионата мира будущего года.

Изначально организаторы чемпионата мира опубликовали календарь, в котором не были указаны места проведения двух этапов. Позже одну из вакансий заняла гонка в Риге

4 декабря состоялось заседание Всемирного совета FIA по автоспорту – в списке его решений есть полная версия календаря WRX. В нем на 18-19 июля запланирован российский этап на новой трассе «Игора», строительство которой сейчас завершается в Приозерском районе Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в мае в окрестности Санкт-Петербурга приедут DTM и W Series, а владельцы трассы анонсировали планы принять в будущем сезоне от трех до пяти крупных международных соревнований.

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В календаре WRX имеется сноска о том, что организаторы российского этапа еще должен заключить соглашение с промоутерами чемпионата и получить омологацию трассы.

Серией поддержки станут соревнования чемпионата Европы по ралли-кроссу в классе Super 1600. 

Кроме того, в 2020 году в нашей стране пройдет еще несколько международных автоспортивных соревнований. Это баха «Россия – Северный лес», первый этап Кубка мира по внедорожным гонкам (6-9 февраля), а также марафон «Шелковый путь», входящий в Кубок мира по ралли-рейдам (5-17 июля).

Ранее лишь одна автогоночная серия, имеющая статус чемпионата мира, проводила свои соревнования в России – с 2014 года в Сочи проходит национальный Гран При Формулы 1. 

Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу на 2020 год

Дата Страна Место проведения
18‐19 апреля Spain Испания «Каталунья»
02‐03 мая Portugal Португалия Монталегре
16‐17 мая Belgium Бельгия «Спа-Франкоршам»
13‐14 июня Norway Норвегия Хель-Ланке
04‐05 июля Sweden Швеция Хёльес
18‐19 июля Russian Federation Россия «Игора»
01‐02 августа Germany Германия «Нюрбургринг»
05‐06 сентября France Франция Лоэак
19-20 сентября Latvia Латвия «Бикерниеки»
30‐31 октября United Arab Emirates ОАЭ «Яс-Марина»
14‐15 ноября South Africa ЮАР Кейптаун 
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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс
Автор Александр Кабановский

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Этап мирового ралли-кросса пройдет на «Игоре» летом 2020-го
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