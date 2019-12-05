Этап мирового ралли-кросса пройдет на «Игоре» летом 2020-го

Изначально организаторы чемпионата мира опубликовали календарь, в котором не были указаны места проведения двух этапов. Позже одну из вакансий заняла гонка в Риге.

4 декабря состоялось заседание Всемирного совета FIA по автоспорту – в списке его решений есть полная версия календаря WRX. В нем на 18-19 июля запланирован российский этап на новой трассе «Игора», строительство которой сейчас завершается в Приозерском районе Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в мае в окрестности Санкт-Петербурга приедут DTM и W Series, а владельцы трассы анонсировали планы принять в будущем сезоне от трех до пяти крупных международных соревнований.

В календаре WRX имеется сноска о том, что организаторы российского этапа еще должен заключить соглашение с промоутерами чемпионата и получить омологацию трассы.

Серией поддержки станут соревнования чемпионата Европы по ралли-кроссу в классе Super 1600.

Кроме того, в 2020 году в нашей стране пройдет еще несколько международных автоспортивных соревнований. Это баха «Россия – Северный лес», первый этап Кубка мира по внедорожным гонкам (6-9 февраля), а также марафон «Шелковый путь», входящий в Кубок мира по ралли-рейдам (5-17 июля).

Ранее лишь одна автогоночная серия, имеющая статус чемпионата мира, проводила свои соревнования в России – с 2014 года в Сочи проходит национальный Гран При Формулы 1.

Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу на 2020 год