Этап мирового ралли-кросса пройдет на «Игоре» летом 2020-го
Российская гонка включена в календарь чемпионата мира будущего года.
Изначально организаторы чемпионата мира опубликовали календарь, в котором не были указаны места проведения двух этапов. Позже одну из вакансий заняла гонка в Риге.
4 декабря состоялось заседание Всемирного совета FIA по автоспорту – в списке его решений есть полная версия календаря WRX. В нем на 18-19 июля запланирован российский этап на новой трассе «Игора», строительство которой сейчас завершается в Приозерском районе Ленинградской области.
Ранее стало известно, что в мае в окрестности Санкт-Петербурга приедут DTM и W Series, а владельцы трассы анонсировали планы принять в будущем сезоне от трех до пяти крупных международных соревнований.
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В календаре WRX имеется сноска о том, что организаторы российского этапа еще должен заключить соглашение с промоутерами чемпионата и получить омологацию трассы.
Серией поддержки станут соревнования чемпионата Европы по ралли-кроссу в классе Super 1600.
Кроме того, в 2020 году в нашей стране пройдет еще несколько международных автоспортивных соревнований. Это баха «Россия – Северный лес», первый этап Кубка мира по внедорожным гонкам (6-9 февраля), а также марафон «Шелковый путь», входящий в Кубок мира по ралли-рейдам (5-17 июля).
Ранее лишь одна автогоночная серия, имеющая статус чемпионата мира, проводила свои соревнования в России – с 2014 года в Сочи проходит национальный Гран При Формулы 1.
Календарь чемпионата мира по ралли-кроссу на 2020 год
|Дата
|Страна
|Место проведения
|18‐19 апреля
|Испания
|«Каталунья»
|02‐03 мая
|Португалия
|Монталегре
|16‐17 мая
|Бельгия
|«Спа-Франкоршам»
|13‐14 июня
|Норвегия
|Хель-Ланке
|04‐05 июля
|Швеция
|Хёльес
|18‐19 июля
|Россия
|«Игора»
|01‐02 августа
|Германия
|«Нюрбургринг»
|05‐06 сентября
|Франция
|Лоэак
|19-20 сентября
|Латвия
|«Бикерниеки»
|30‐31 октября
|ОАЭ
|«Яс-Марина»
|14‐15 ноября
|ЮАР
|Кейптаун
Об этой статье
|Серия
|Ралли-Кросс
|Автор
|Александр Кабановский
Этап мирового ралли-кросса пройдет на «Игоре» летом 2020-го
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