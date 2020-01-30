«Игора» примет этап чемпионата России по ралли-кроссу

На торжественной церемонии подписания контракта с руководством DTM о проведении этапа весной 2020 года представители гоночного комплекса «Игора Драйв» говорили о планах принять по ходу сезона три-пять уик-эндов международных серий.

В начале зимы стало известно, что в Ленинградскую область также приедет мировой ралли-кросс, а на этой неделе список гонок на «Игоре» пополнили аналогичные соревнования в статусе чемпионата России.

Из календаря, опубликованного на сайте Комитета кросса и ралли-кросса РАФ следует, что 24-26 апреля в Приозерском районе выйдут на старт участники первого этапа чемпионата страны в «кузовных» классах Суперавто, Д2Н, Национальный и Супер-1600, а также молодежного Д2-Юниор.

Это будут первые официальные гонки на «Игоре», которые дадут возможность обкатать работу всех служб автодрома в преддверии визита DTM 30-31 мая.