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Ралли-Кросс / Новость

«Игора» примет этап чемпионата России по ралли-кроссу

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«Игора» примет этап чемпионата России по ралли-кроссу
Автор:
, Ответственный редактор
30 янв. 2020 г., 08:13

Помимо международных соревнований новый гоночный комплекс близ Санкт-Петербурга станет в новом сезоне и ареной национальных первенств.

На торжественной церемонии подписания контракта с руководством DTM о проведении этапа весной 2020 года представители гоночного комплекса «Игора Драйв» говорили о планах принять по ходу сезона три-пять уик-эндов международных серий.

В начале зимы стало известно, что в Ленинградскую область также приедет мировой ралли-кросс, а на этой неделе список гонок на «Игоре» пополнили аналогичные соревнования в статусе чемпионата России. 

Из календаря, опубликованного на сайте Комитета кросса и ралли-кросса РАФ следует, что 24-26 апреля в Приозерском районе выйдут на старт участники первого этапа чемпионата страны в «кузовных» классах Суперавто, Д2Н, Национальный и Супер-1600, а также молодежного Д2-Юниор. 

Это будут первые официальные гонки на «Игоре», которые дадут возможность обкатать работу всех служб автодрома в преддверии визита DTM 30-31 мая. 

 

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Серия Ралли-Кросс
Автор Александр Кабановский

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