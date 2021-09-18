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Ралли-Кросс Отчет о гонке

Гронхольм одержал первую победу в ралли-кроссе в 2021 году

Гонщик на Hyundai i20 стал сильнейшим в первой гонке в Риге

Гронхольм одержал первую победу в ралли-кроссе в 2021 году

Никлас Гронхольм стал победителем первой гонки Чемпионата мира по Ралли-кроссу, которая прошла в Риге. Это первая победа в этом сезоне и третья в карьере для сына чемпиона мира по ралли Маркуса Гронхольма.

Гронхольм-младший был быстрейшим в третьем сегменте квалификации, выиграл свой полуфинал и не оставил соперникам шансов в финальном заезде. Второе и третье места поделили между собой братья Хансен на Peugeot 208: быстрейшим из них в этот раз стал Тимми, а Кевину досталась нижняя ступень подиума.

Благодаря своей победе Гронхольм поднялся на третью ступен в общем зачете. Он уступает всего одно очко Йохану Кристофферсону, но значительно отстает от лидирующих Хансенов.

Следующая гонка Чемпионата мира по Ралли-кроссу пройдет уже завтра и также состоится в Риге.

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