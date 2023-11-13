Финал в Гонконге принес Кристофферссону шестой титул чемпиона WRX

После перехода на электрический формат топовая категория WorldRX продолжает страдать от нехватки участников. Если в прежние «бензиновые» времена их зачастую собиралась на этапах больше двух десятков, то теперь восемь машин в заявочном списке стали нормой.

Вдобавок, этим летом имидж спорта испортила история с пожаром в боксах, после которой пришлось отменить несколько гонок, а команда на стилизованных под ретро Lancia Delta, за которую выступал Себастьен Леб, покинула чемпионат.

Тем важнее был для промоутеров ралли-кросса финал сезона, прошедший в центре Гонконга. На специально построенной между небоскребов трассе устроили полноценное шоу с концертом и фейерферками, чтобы привлечь как можно больше зрителей.

К участникам присоединились молодой британец Патрик О'Донован, который быстро завоевал любовь трибун, и известная по кольцевым сериям и первенству Extreme E шведская гонщица Микаэла Олин-Коттулински.

Фото: Red Bull Content Pool Кевин Хансен, Peugeot 208 RX1e

А в субботу стало ясно, что и в спортивном плане назревает сенсация. Йохан Кристофферссон, который в последние годы практически не проигрывает в ралли-кроссе, а в 2023-м одержал четыре победы из пяти возможных, внезапно оказался в роли догоняющего.

Швед не смог выиграть ни одного отборочного заезда, а в финале его VW и вовсе остановился на последнем круге. Но даже такого результата с учетом прежних успехов Йохану хватило, чтобы стать шестикратным чемпионом WRX.

Победителем же – впервые с 2021 года – стал Кевин Хансен на Peugeot, опередивший в решающей гонке Никласа Гренхольма и Тимо Шайдера.

Кевин Хансен, Hansen World RX Team

Днем позже все вернулось в привычное русло. Кристофферссон поехал так, как делал это всегда, одержал 40-ю победу за время выступлений в WRX, а заодно обеспечил титул и своей команде.

Успех Kristoffersson Motorsport дополнил вторым местом Оле-Кристиан Вейбю, а третьим в главном заезде к радости болельщиков финишировал 19-летний дебютант Патрик О'Донован, до этого уик-энда никогда в жизни не сидевший за рулем гоночного электрокара топовой категории мирового ралли-кросса.

Итоговое положение в общем зачете WorldRX 2023 года