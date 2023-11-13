Ралли-Кросс Гонконг
Отчет об этапе

Финал в Гонконге принес Кристофферссону шестой титул чемпиона WRX

Сезон мирового ралли-кросса финишировал первым в истории этой дисциплины этапом в самом центре города. Даже осечка в субботу не помешала главному фавориту оформить чемпионское звание

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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После старта: впереди Оле-Кристиан Вейбю, Volkswagen Polo RX1e, и Никлас Гренхольм, PWR RX1e

После перехода на электрический формат топовая категория WorldRX продолжает страдать от нехватки участников. Если в прежние «бензиновые» времена их зачастую собиралась на этапах больше двух десятков, то теперь восемь машин в заявочном списке стали нормой. 

Вдобавок, этим летом имидж спорта испортила история с пожаром в боксах, после которой пришлось отменить несколько гонок, а команда на стилизованных под ретро Lancia Delta, за которую выступал Себастьен Леб, покинула чемпионат. 

Тем важнее был для промоутеров ралли-кросса финал сезона, прошедший в центре Гонконга. На специально построенной между небоскребов трассе устроили полноценное шоу с концертом и фейерферками, чтобы привлечь как можно больше зрителей. 

К участникам присоединились молодой британец Патрик О'Донован, который быстро завоевал любовь трибун, и известная по кольцевым сериям и первенству Extreme E шведская гонщица Микаэла Олин-Коттулински. 

Кевин Хансен, Peugeot 208 RX1e

Фото: Red Bull Content Pool

Кевин Хансен, Peugeot 208 RX1e

А в субботу стало ясно, что и в спортивном плане назревает сенсация. Йохан Кристофферссон, который в последние годы практически не проигрывает в ралли-кроссе, а в 2023-м одержал четыре победы из пяти возможных, внезапно оказался в роли догоняющего. 

Швед не смог выиграть ни одного отборочного заезда, а в финале его VW и вовсе остановился на последнем круге. Но даже такого результата с учетом прежних успехов Йохану хватило, чтобы стать шестикратным чемпионом WRX.

Победителем же – впервые с 2021 года – стал Кевин Хансен на Peugeot, опередивший в решающей гонке Никласа Гренхольма и Тимо Шайдера. 

Кевин Хансен, Hansen World RX Team

Кевин Хансен, Hansen World RX Team

Днем позже все вернулось в привычное русло. Кристофферссон поехал так, как делал это всегда, одержал 40-ю победу за время выступлений в WRX, а заодно обеспечил титул и своей команде. 

Успех Kristoffersson Motorsport дополнил вторым местом Оле-Кристиан Вейбю, а третьим в главном заезде к радости болельщиков финишировал 19-летний дебютант Патрик О'Донован, до этого уик-энда никогда в жизни не сидевший за рулем гоночного электрокара топовой категории мирового ралли-кросса.

Итоговое положение в общем зачете WorldRX 2023 года

Поз. Гонщик Машина Очки
1. Sweden Йохан Кристофферссон Volkswagen RX1e 141
2. Sweden Кевин Хансен Peugeot 208 RX1e 104
3. Finland Никлас Гренхольм PWR RX1e 94
4. Germany Тимо Шайдер SEAT Ibiza RX1e 89
5. Norway Оле-Кристиан Вейбю Volkswagen RX1e 82
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