Финал в Гонконге принес Кристофферссону шестой титул чемпиона WRX
Сезон мирового ралли-кросса финишировал первым в истории этой дисциплины этапом в самом центре города. Даже осечка в субботу не помешала главному фавориту оформить чемпионское звание
После перехода на электрический формат топовая категория WorldRX продолжает страдать от нехватки участников. Если в прежние «бензиновые» времена их зачастую собиралась на этапах больше двух десятков, то теперь восемь машин в заявочном списке стали нормой.
Вдобавок, этим летом имидж спорта испортила история с пожаром в боксах, после которой пришлось отменить несколько гонок, а команда на стилизованных под ретро Lancia Delta, за которую выступал Себастьен Леб, покинула чемпионат.
Тем важнее был для промоутеров ралли-кросса финал сезона, прошедший в центре Гонконга. На специально построенной между небоскребов трассе устроили полноценное шоу с концертом и фейерферками, чтобы привлечь как можно больше зрителей.
К участникам присоединились молодой британец Патрик О'Донован, который быстро завоевал любовь трибун, и известная по кольцевым сериям и первенству Extreme E шведская гонщица Микаэла Олин-Коттулински.
Фото: Red Bull Content Pool
Кевин Хансен, Peugeot 208 RX1e
А в субботу стало ясно, что и в спортивном плане назревает сенсация. Йохан Кристофферссон, который в последние годы практически не проигрывает в ралли-кроссе, а в 2023-м одержал четыре победы из пяти возможных, внезапно оказался в роли догоняющего.
Швед не смог выиграть ни одного отборочного заезда, а в финале его VW и вовсе остановился на последнем круге. Но даже такого результата с учетом прежних успехов Йохану хватило, чтобы стать шестикратным чемпионом WRX.
Победителем же – впервые с 2021 года – стал Кевин Хансен на Peugeot, опередивший в решающей гонке Никласа Гренхольма и Тимо Шайдера.
Кевин Хансен, Hansen World RX Team
Днем позже все вернулось в привычное русло. Кристофферссон поехал так, как делал это всегда, одержал 40-ю победу за время выступлений в WRX, а заодно обеспечил титул и своей команде.
Успех Kristoffersson Motorsport дополнил вторым местом Оле-Кристиан Вейбю, а третьим в главном заезде к радости болельщиков финишировал 19-летний дебютант Патрик О'Донован, до этого уик-энда никогда в жизни не сидевший за рулем гоночного электрокара топовой категории мирового ралли-кросса.
Итоговое положение в общем зачете WorldRX 2023 года
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Очки
|1.
|Йохан Кристофферссон
|Volkswagen RX1e
|141
|2.
|Кевин Хансен
|Peugeot 208 RX1e
|104
|3.
|Никлас Гренхольм
|PWR RX1e
|94
|4.
|Тимо Шайдер
|SEAT Ibiza RX1e
|89
|5.
|Оле-Кристиан Вейбю
|Volkswagen RX1e
|82
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