Этап WRX пришлось отменить из-за сильного пожара в команде Леба
В ночь с пятницы на субботу обе машины Lancia были уничтожены огнем, после чего организаторы решили не продолжать уик-энд
Пусть в спортивном плане команда Special One и не входит в число лидеров WRX, но визуально именно ее машины являются самыми притягательными, поскольку стилизованы под раллийную классику первой половины 90-х.
Увы, на четвертом этапе сезона в британском Лидден-Хилле оба гоночных электромобиля, на который выступают Себастьян Леб и Герлен Шишери, сгорели в пожаре. Также пострадал тягач с прицепом, в котором перевозят технику.
В судейском отчете сказано, что «источником возгорания стала батарея одной из машин, которая в тот момент заряжалась. Однако в точности установить, что именно произошло, пока не удалось».
Батареи для всех участников WRX производит компания Kreisel. Вместе с FIA и местными пожарными она уже начала расследование обстоятельств случившегося.
Отмененный этап не будет заменен в календаре чемпионата мира. Сезон ралли-кросса продолжится в бельгийском Метте 5-6 августа.
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